2020 correu melhor do que o esperado, mas Finanças alertam para efeitos negativos em 2021

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O ministro das Finanças reconheceu esta terça-feira que o comportamento da economia em 2020 acabou por ser melhor do que o esperado, mas a recuperação apontada para este ano pode ficar pelo caminho.

"A atividade económica teve um comportamento melhor do que o anteriormente antecipado no segundo semestre do ano, com um crescimento de 5,1% face ao primeiro semestre", refere uma nota do gabinete de João Leão, numa reação à estimativa rápida do produto interno bruto (PIB) divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No comunicado, as Finanças sublinham que "esta previsão está em linha com a dinâmica da atividade económica nos últimos meses de 2020. As compras e os levantamentos por Multibanco, por exemplo, aumentaram 20,3% no 2º semestre face ao 1º. Por sua vez, também o consumo de eletricidade teve um comportamento favorável, com um aumento de 1,2% no mês de dezembro".

E isso, continua a nota, "está também refletido no mercado de trabalho. A taxa de desemprego no ano de 2020 deverá ficar substancialmente abaixo da prevista em outubro (8,7%)", lembrando que em "dezembro, o número total de desempregados foi 2,4% inferior ao verificado no pico em maio (menos 9 354 desempregados)".

João Leão sublinha ainda o aumento da receita fiscal, em concreto no IRS. "A receita fiscal em 2020 deverá ficar substancialmente acima do previsto quer no Orçamento Suplementar de junho quer no Orçamento do Estado para 2021. Neste âmbito, destaca-se a evolução do IRS que, apesar da pandemia, deverá apresentar um crescimento homólogo em 2020."

Os alertas para 2021

Mas se o ano passado acabou melhor do que o esperado nas melhores perspetivas das Finanças, já a recuperação esperada para 2021 pode ficar pelo caminho.

"O novo confinamento generalizado, decretado no início do 2021, terá efeitos negativos na atividade económica nos primeiros meses do ano, que implicarão uma evolução anual menos favorável do que anteriormente antecipado", frisa o gabinete de João Leão, lembrando as medidas adotadas para fazer face ao impacto da pandemia.

"Entre estes apoios destacam-se o lay-off simplificado para empresas com atividade encerrada, com o pagamento de 100% do salário do trabalhador, o apoio à retoma progressiva, o apoio simplificado a microempresas, o programa Apoiar, o apoio a rendas não habitacionais, o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores e a prorrogação do subsídio de desemprego", conclui.