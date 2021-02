2020 terminou com quase mais 20 mil funcionários públicos do que no ano anterior

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão © RODRIGO ANTUNES/LUSA

No final do ano passado, o Estado tinha quase 719 mil trabalhadores o que representa um aumento de 2,8% face a dezembro de 2019, indica a síntese estatística da Direção-Geral do Emprego e da Administração Pública (DGAEP).

"A 31 de dezembro de 2020, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 718 823 postos de trabalho, assinalando um aumento de 19 792 postos de trabalho, face a 31 de dezembro de 2019", refere a DGAEP.

O setor da saúde e da educação foram os responsáveis pelo aumento verificado. "Na administração central, o aumento de emprego verificou-se essencialmente nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do SNS (+7 114) e nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário (+6 313)", detalha a publicação.

"Entre as carreiras que mais contribuíram para esse aumento salientam-se, nas EPE do SNS, as carreiras de enfermeiro (+2 736), de assistente operacional (+2 696) e de técnico de diagnóstico e terapêutica (+639) e nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Superior, os Educadores de Infância e Docentes do Ensino Básico e Secundário (+4 056), bem como os assistentes operacionais (+1 707)", indica.