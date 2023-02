218 formadores do IEFP a prazo "não estão precários"

Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho. © Paulo Spranger/ Global Imagens

O governo afasta qualquer situação de precariedade no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) como tinha sinalizado o Bloco de Esquerda. Na comissão parlamentar de Trabalho, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, afirmou, esta quarta-feira, que "os 218 formadores a prazo não estão precários porque não cumpriam mil horas consecutivas de trabalho por ano desde 2015".

A explicação não satisfez o BE, que chamou o governante ao Parlamento para esclarecer por que razão vários formadores do IEFP não foram integrados nos quadros permanentes do instituto quando tiverem parecer positivo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

"Existem 218 formadores que tiveram pareceres positivos do PREVPAP, que tiverem um reconhecimento de que os seus vínculos deviam ser regularizados e não estão", insistiu a deputado do BE, Isabel Pires.

Miguel Fontes revelou que, no total, "1199 trabalhadores tiveram parecer favorável". Contudo, advertiu, "esse parecer não significa que todos tinham de ser integrados porque a seguir havia mais uma fase de densificação de critérios e que concluiu que esses trabalhadores não correspondiam a uma necessidade permanente, porque não tinham mil horas consecutivas de trabalho em cada ano".

Por outro lado, "e ao abrigo do artigo 47 da Constituição da República Portuguesa, não há forma de integrar esses trabalhadores, porque seria necessário abrir um concurso público". Segundo aquele artigo da Constituição, "todos os cidadãos têm o direito de acesso à função pública, em condições de igualdade e liberdade, em regra por via de concurso".

O governante deu nota ainda que "o IEFP tem, segundo dados de 2022, 6655 inscritos como prestadores de serviço com um valor médio auferido que não chega aos 400 euros por mês". "Isto não dá origem a uma necessidade permanente. A modalidade dessa formação é variável. Não faz sentido transformar estes formadores em funcionários públicos. Isto não tem nada a ver com precariedade", vincou.