2377 milhões de euros vão ser investidos no alargamento do parque habitacional público

Até 2026, o Estado vai investir 2377 milhões de euros no alargamento do parque habitacional público, segundo o Programa Nacional de Habitação aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

Dos 2377 milhões que serão aplicados, "1311 milhões destinam-se a habitação para famílias carenciadas, 859 milhões de euros para construção da habitação para a classe média, 48 milhões de euros para reabilitação e 159 milhões para a aquisição de imóveis", detalhou o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santo, durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

O objetivo é aumentar o peso do parque habitacional público de 2% para 5%, indicou o governante, considerando, contudo, que "será uma meta muito difícil". Por isso, o executivo está empenhado em mobilizar também os privados.

"A estratégia do governo é aumentar o parque público de habitação, encontrar respostas para necessidade temporárias e urgentes e contribuir com benefícios fiscais (subsídios no caso do Programa Porta 65) para a mobilização do alojamento privado, tendo em vista um político consistente de habitação em Portugal" afirmou Pedro Nuno Santos.

No âmbito deste programa, o executivo quer aumentar os incentivos à oferta privada para custos acessíveis, estando previsto, designadamente, um reforço do programa Porta 65, de apoio à renda dos jovens à procura da primeira habitação.

Pedro Nuno Santos revelou que a dotação orçamental para 2023 do Porta 65% vai aumentar 30%. E acrescentou: "Temos já, neste momento, o dobro dos jovens envolvidos no Porta 65, em comparação com 2015, e o nosso objetivo é conseguir dobrar até 2026 face ao presente".

O governante referiu ainda que já está em vigor o programa de apoio ao arrendamento que permite que os senhorios tenham uma isenção total de IRS ou de IRC, ou ainda de IMI se for essa a opção dos municípios, tendo como contrapartida o estabelecimento de um preço de renda 20 pontos percentuais abaixo do valor médio de referência para a zona onde se insere esse imóvel.

O ministro lembrou que outro incentivo fiscal em vigor: o Estado garante 6% de IVA ao promotor ou senhorio que, respetivamente, venda ou arrende a preços acessíveis.