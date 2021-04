25 de Abril. Pequenos partidos alertam para uma democracia doente, com falhas na justiça e saúde

Sessão solene comemorativa dos 47 anos da Revolução de 25 de Abril na Assembleia da República em Lisboa, © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dinheiro Vivo 25 Abril, 2021 • 11:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na sessão solene comemorativa do 47.º aniversário do 25 de Abril de 1974, que decorreu nesta manhã de domingo no parlamento, de novo em formato reduzido devido à pandemia, os pequenos partidos com assento parlamentar centraram os seus discursos no que consideram as falhas da democracia.

O deputado do PAN, André Silva, defendeu que Portugal está "capturado pela corrupção", responsabilizando o Bloco Central por esta "democracia doente", num país que "teima em não ter uma lei de criminalização do enriquecimento ilícito".

Para André Silva o "Portugal amordaçado" da ditadura deu lugar ao "Portugal Ressuscitado" do 25 de Abril de 1974, e é hoje um "Portugal capturado", que "teima em não ter uma lei de criminalização do enriquecimento ilícito".

O porta-voz do PAN afirmou que o país está "capturado por interesses instalados que enclausuram a democracia na bolha das opções políticas do Bloco Central e que, tantas vezes, servem apenas algumas pessoas ou grupos, gerando a desilusão e a revolta social que abrem espaço ao oportunismo que vende o ódio, o medo e a institucionalização da discriminação como remédios para curar esta Democracia doente".

Na sua última intervenção numa sessão solene da Revolução dos Cravos, o deputado, que anunciou a renúncia ao mandato no final desta sessão legislativa, argumentou que Portugal está "capturado pela corrupção e pela falta de transparência, com instituições que vivem bem com o facto de apenas 1,3% das queixas sobre crimes de corrupção darem origem a condenações" e que "vive bem em perder anualmente mais de 18 mil milhões de euros para a corrupção".

"Repare-se, só durante o tempo desta curta intervenção, a corrupção leva-nos 205 mil euros. Podemos agradecer a quem pouco ou nada tem feito para mudar esta realidade: ao Bloco Central", ou seja, ao PS e PSD, vincou.

IL fala em descrença na democracia

Por sua vez, a Iniciativa Liberal considerou que "cada vez mais portugueses estão descrentes na democracia e desconfiam da liberdade", sentindo que o "sistema lhes está a falhar", acusando a "esquerda sectária" de se achar dona do 25 de Abril.

Na sessão do 47.º aniversário do 25 de Abril, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, afirmou, mais do que uma vez, que os liberais estarão esta tarde na Avenida da Liberdade para celebrar esta data, depois de uma semana de polémica com a comissão promotora do desfile.

"Queremos celebrar uma data da qual ninguém se pode apropriar. A esquerda sectária, do alto da sua arrogância moral e intelectual, acha que é dona do 25 de Abril. E a direita ambígua permite-o por falta de comparência. A iniciativa Liberal diz presente", enfatizou, referindo-se ao desfile próprio que os liberais vão manter.

Na perspetiva dos liberais, "cada vez mais portugueses estão descrentes na democracia e desconfiam da liberdade" e "têm razão", desde os mais pobres aos mais jovens.

"Portugueses de todas as idades sentem que o sistema lhes está a falhar. Têm razão. Ninguém é responsabilizado por atos de incompetência, negligência ou compadrio, enquanto a justiça é lenta e parece estar sempre ao lado dos poderosos", condenou.

PEV lembra falta de ação na saúde, transportes, justiça

A deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), Mariana Silva, citou o poeta Jorge de Sena para lembrar "a cor" da liberdade e pediu que se continue "a colorir" Portugal com o que "ficou por fazer" na justiça, na saúde.

Na linha das palavras de Jorge de Sena, Mariana Silva afirmou ser "preciso continuar a colorir o futuro, com tudo o que ainda ficou por fazer", pediu, para logo a seguir dar os exemplos em áreas em que os Verdes tem vindo a insistir, da saúde ao ambiente, dos transportes à justiça.

É preciso, afirmou, continuar "a colorir os dias das crianças e jovens, que viram as suas brincadeiras, aprendizagens e desenvolvimento interrompidos", numa referência aos problemas nas escolas, afetadas pela pandemia de covid-19, que não mencionou.

Depois, em mais uma referência implícita à crise epidémica, disse ser preciso continuar "a colorir os dias com um Serviço Nacional de Saúde robusto, eficiente, com o acesso aos cuidados primários em todo o território, com mais profissionais a quem mais uma vez agradecemos a entrega, o esforço e a eficiência".

Ou ainda "colorir os dias" com" mais e melhor mobilidade", com mais comboios, "mais e melhores transportes públicos, a preços acessíveis, sem barreiras arquitetónicas e "com o respeito pelos direitos dos trabalhadores", contra os despedimentos.

Ou ainda, enumerou Mariana Silva, colorindo os dias "garantindo o direito à justiça, dotando-a de mais meios humanos e técnicos, tornando-a acessível a todos combatendo a corrupção, e respondendo a todos os que justamente clamam pela criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado".

Chega queria celebrar "o luto da democracia"

O deputado único do Chega, André Ventura, considerou hoje que, 47 anos depois da Revolução dos Cravos, Portugal é um "país de contradições" e defendeu que hoje deveria ser celebrado "o luto da democracia".

"Hoje, os cravos vermelhos deviam ser substituídos por cravos pretos porque é o luto da nossa democracia que hoje devíamos estar a celebrar", afirmou.

De seguida, André Ventura criticou que, enquanto na Assembleia da República "os portugueses veem celebrar a liberdade, veem os seus negócios e as suas vidas" encerradas "por um Governo sem critério, medidas com absurdo e sem qualquer sentido para aqueles que estão a sofrer".

O presidente do Chega defendeu igualmente que "nos 47 anos de Abril" Portugal é "um país de enormes contradições", advogando ser necessária "outra revolução".