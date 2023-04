4,6 milhões de pessoas receberam o apoio de 125 euros

© (Jose Carlos Pratas / Global Imagens)

Foram quase 4,6 milhões de pessoas (4 585 609) as que receberam os apoio extraordinário de 125 euros, mais 50 euros por filho, anunciado no final do ano passado para ajudar as famílias a suportar a inflação, através da Autoridade Tributária (AT), afirma o ministério das Finanças em comunicado divulgado esta terça-feira.

Considerando o universo de potenciais beneficiários deste apoio, a execução desta medida é "neste momento de 95% e representou um montante total de 616,6 milhões de euros". A maior parte dos contribuintes, quase três milhões de pessoas, recebeu este apoio nas suas contas em outubro, o primeiro mês de pagamento e apenas um mês depois de a medida ter sido anunciada.

De acordo com o ministério das Finanças, nesse mês foram devolvidos às famílias 400 milhões de euros, apenas no âmbito destes pagamentos. Em novembro, foram cerca de 1,6 milhões de pessoas a receber este apoio, num total de mais 211 milhões de euros entregues às famílias.

No mesmo comunicado, lê-se ainda que "tal como prometido, a AT tem vindo a fazer tentativas de pagamento sucessivas a quem ainda não recebeu os apoios por não ter IBAN registado ou por ter IBAN inválido". O ministério liderado por Fernando Medina sublinha que a atualização dos IBAN por parte de muitos contribuintes "permitiu pagar 3,4 milhões de euros em dezembro, 1,7 milhões de euros em janeiro e 0,4 milhões de euros em fevereiro", tendo apoiado cerca de 42,5 mil pessoas nestes meses.

Por forma a permitir que todos os contribuintes atualizem o seu IBAN, a Autoridade Tributária continuará a repetir as ordens de pagamento até o final do mês de abril, informa ainda as Finanças. Quem não tem IBAN identificado no Portal das Finanças, ou tenha um IBAN inválido, pode ainda atualizar os seus dados para receber o apoio.

O ministério das Finanças adianta ainda que em fevereiro estavam identificados cerca de 22,6 mil IBAN inválidos e a este número acresce um universo de cerca de 239 mil pessoas sem qualquer registo de IBAN junto da AT.