5 de Outubro em conjuntura de crise à espera de recados de Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a cerimónia de entrega das espadas aos novos oficias do Exército, na academia Militar, Amadora. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A implantação da República celebra-se hoje numa conjuntura de crise, mas os analistas políticos não esperam que os discursos, quer do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, quer o do Presidente da República, apontem para grandes divergências. Embora haja expectativa sobre os "recados" mais ou menos diluídos que Marcelo poderá dar em vésperas de debate do Orçamento de Estado para 2023. Sendo que o primeiro-ministro estará presente para os ouvir, se for caso disso. António Costa, que esteve para não ir à cerimónia, afinal decidiu o contrário.

"O Presidente da República não vai deixar passar os seus flashes afetivos e não há divergências internas sobre a política externa. Somos meros espetadores do mundo", afirma José Adelino Maltez.

António Costa Pinto partilha da visão de um 5 de Outubro sem "sobressaltos", mas admite que o Presidente possa focar-se mais nos assuntos internos do que externos. "Também não é de crer que o presidente da Câmara de Lisboa aproveite para falar das dificuldades da sua gestão na autarquia", afirma.

Na cerimónia do ano passado, Marcelo apelou a que o 5 de Outubro se mantenha uma data "viva" , e que aproveitando os fundos europeus para entrar a tempo no "novo ciclo da criação de riqueza".

A sessão solene de comemoração do 112.º aniversário da implantação da República começa às 11:00 na Praça do Município e termina pelas 12:45h.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, anunciou que o parlamento vai passar a abrir as suas portas aos cidadãos nos feriados de 5 de Outubro. Hoje a Assembleia da República abre as portas entre as 15:00 e as 18:00. "É a primeira vez que isto sucede, mas não será a última, porque são muito importantes estes momentos de abertura do edifício do parlamento a quem quiser visitar esta que é a sua casa", declarou Augusto Santos Silva, numa gravação.

Quem visitar o parlamento poderá ver o original da Constituição de 1911, da I República, assim como as propostas que nesse período da história nacional foram apresentadas para o busto da República. Tal como ver a exposição comemorativa dos 200 anos da nossa primeira Constituição" liberal de 1822

Após a instauração da I República, no lugar onde antes estava colocada uma estátua do rei D. Carlos I, passou a estar, em 1911, um busto da República, da autoria do escultor João da Silva. As maquetas do concurso aberto na época para a estátua da República do hemiciclo vão estar expostas nos corredores do parlamento.

Também na Sala do Senado da Assembleia da República, uma formação da Orquestra Sinfónica do Algarve dará um concerto, que terá entrada livre. Em São Bento está ainda patente uma exposição fotográfica da coleção Joshua Benoliel.

Fotógrafo e jornalista do início do século XX, Joshua Benoliel retratou a realidade nacional nas duas primeiras décadas deste século, e várias das suas fotografias, que constam do arquivo histórico parlamentar, vão estar expostas no átrio principal da Assembleia.

Uma delas, que retrata a proclamação do primeiro Presidente da República, Manuel de Arriaga, na varanda do Palácio de São Bento, em 24 de agosto de 1911, será reproduzida em tela gigante no átrio da varanda do Salão Nobre.