54% dos hoteleiros dizem que níveis de operação já recuperaram para valores de 2019

Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) apresentou esta quinta-feira, em Lisboa, os resultados do inquérito "Balanço 2022 & Perspetivas 2023". Num universo de 375 estabelecimentos inquiridos, correspondente a 40% dos associados, 54% dizem que os níveis da operação já alcançaram os registados em 2019, aquele que foi o melhor ano para o turismo antes da pandemia.

No entanto, 25% dos inquiridos admite só alcançar os níveis de 2019 no segundo semestre deste ano, enquanto 9% prevê alcançá-los ainda durante o primeiro semestre. A vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, afirmou que 2022 foi "indubitavelmente" um bom ano em comparação com 2021 que foi ainda muito marcado pela pandemia, embora comparando com 2019 se tenha verificado, ainda assim, "uma retoma muito vigorosa [da atividade]".

De acordo com a responsável, 2022 foi um ano "interessante" com crescimento dos preços praticados em praticamente todo o território português, especialmente na Madeira. Cristina Siza Vieira sublinhou que o aumento nos preços praticados refletem o aumento da inflação, mas também o aumento da procura.

De facto, de acordo com o inquérito apresentado, a taxa de ocupação na hotelaria fixou-se nos 61%, enquanto o preço médio por quarto chegou aos 73 euros. Já em termos de mercados, 87% dos inquiridos colocaram Portugal no top três, 46% escolheram Espanha e 37% o Reino Unido. Os Estados Unidos também surgiram entre os três principais mercados nas respostas de 33% dos inquiridos.

O peso do mercado americano no turismo já se sentiu em 2022, tendo sido o primeiro em Lisboa em dormidas e hóspedes. Para 2023, perspetiva-se que continue entre os três principais mercados, explicou a vice-presidente executiva da AHP.

As conclusões do inquérito à hotelaria estão em linha com os resultados que já tinham sido avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) o que, segundo a responsável "demonstra a transparência dos dados" fornecidos à AHP pelos associados.

De acordo com o INE, os proveitos do setor do alojamento turístico em 2022 mais do que duplicaram face a 2021 e superaram os níveis de 2019, com aumentos superiores a 80% no número de hóspedes e dormidas. No ano passado, segundo o INE, o rendimento médio por quarto disponível atingiu 56,2 euros e aumentou 72,5%, tendo registado crescimentos de 74,8% na hotelaria.

No que diz respeito a desafios para 2023, os mais apontados pelos inquiridos pela AHP foram a inflação (88%), o custo da energia (73%) e a instabilidade política (56%). Apesar de não figurar na apresentação dos desafios para 2023, Cristina Siza Vieira referiu ainda a condicionante do aeroporto de Lisboa, uma questão "que ainda não está tratada" que pode ser apontada como desafio.

Mais Habitação

Questionada sobre as medidas do programa Mais Habitação para o alojamento local, a vice-presidente executiva da AHP considerou não haver "efeito direto" na passagem de edifícios em alojamento local para habitação, sublinhando que é necessário retirar desse regime o que deveria ser enquadrado na hotelaria.

A responsável referiu que a AHP tem associados que "têm 50 ou 60 apartamentos num bloco que são alojamento local", explicando que tal acontece porque os apartamentos em regime de empreendimentos turísticos são obrigados a ter estacionamento e entrada de serviço separada, o que já não acontece no regime de alojamento local.

Para este efeito, a associação está a preparar um conjunto de propostas para apresentar em sede de discussão pública, no âmbito do programa Mais Habitação que prevê medidas restritivas para o alojamento local.