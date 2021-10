61% da energia consumida nos primeiros nove meses veio das renováveis

Energia eólica offshore (imagem de arquivo) © Paul ELLIS / AFP

As energias renováveis abasteceram 61% do consumo de energia nacional entre janeiro a setembro, revela a REN-Redes Energéticas Nacionais. "A energia proveniente de fontes hidroelétricas assegurou 28%, a eólica 24%, a biomassa 7% e a fotovoltaica 3,7%, enquanto a produção não renovável abasteceu 31% do consumo, repartida por gás natural com 29% e carvão com 2%, enquanto os restantes 8% corresponderam a energia importada", avança a empresa em comunicado.

O consumo de energia em setembro desceu ligeiramente - 0,3%- face ao mesmo mês do ano passado. "Considerando a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis", a variação terá sido postiva em 0,7%, de acordo com a REN.

No final do 3º trimestre o consumo aumentou 1,8% em comparação com o período homólogo de 2021, e 2,4% com correção de temperatura e dias úteis. Face a 2019, no entanto, regista-se uma diminuição de 1,7%.

O consumo de gás natural continuou em queda . "No período de janeiro a setembro, o consumo de gás natural registou, face ao período homólogo do ano anterior, uma contração de 3,5%, com o crescimento de 4,2% no segmento convencional a não ser suficiente para compensar a quebra de 16% no segmento de produção de energia elétrica. Relativamente ao mesmo período de 2019, registou-se um recuo de 5%", adianta a empresa em comunicado.