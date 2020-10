A economia é o "Wally" deste Orçamento, acusa o PSD

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O deputado do PSD, Afonso Oliveira, acusa o Governo de ausência de medidas para a economia e as empresas. "O Governo diz que ela está em todo o lado, só que ninguém a vê", vaticinou o parlamentar social-democrata. "Uma novidade", aponta Oliveira, lembrando que "são as empresas que geram rendimentos, que produzem, que criam empregos."

A TAP também foi referida no Plenário esta tarde. "Os portugueses arriscam-se a ser arrastados pela TAP para um poço sem fundo", vaticina o deputado do PSD, lembrando os 1.200 milhões de euros que prevê, a que se soma uma garantia de 500 milhões em 2021.

Afonso Oliveira aponta ainda outra característica deste OE: "o seu défice de realismo", referindo a previsão de crescimento da economia em 2021 de 5,4%. "é muito mais um desejo do que uma previsão", atira.

O deputado social-democrata deixa ainda uma previsão para o próximo ano: "o Governo já tem em vista apresentar um retificativo em 2021 e está a esconder isso aos portugueses." O ministro das Finanças já admitiu este cenário na entrevista ao Dinheiro Vivo.

No único pedido de esclarecimento, o deputado Porfírio Silva desafiou o PSD a dizer que medidas deixa de fora do Orçamento do Estado para 2021.

