"A TAP deve manter uma participação estratégica pública", diz Costa

No debate sobre política geral a decorrer esta tarde no parlamento, com a presença de António Costa, o deputado do PSD Miranda Sarmento, em relação à reprivatização da TAP, confrontou o primeiro-ministro sobre como "mudou radicalmente de opinião ao fim de sete anos", dizendo que "passa de uma TAP que era estratégica, pública, para uma TAP que agora é estratégica, mas privada".

António Costa respondeu que o que diz desde 2015 é que "era estratégico para o Estado manter uma participação pública na TAP" e é o que mantém - "a TAP deve manter uma participação estratégica pública".

Pelo caminho, António Costa acusou o governo de Pedro Passos Coelho de ter cometido a "maior violação da ética democrática de que alguém tem memória desde o 25 de abril", ao avançar com a venda da TAP a privados "à 26ª hora".