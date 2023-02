Reavaliação de rendimentos tira abono a quase 70 mil crianças

A reavaliação periódica dos rendimentos anuais tirou o abono de família a quase 70 mil crianças e jovens em janeiro, de acordo com a síntese estatística do Ministério do Trabalho.

"O abono de família para crianças e jovens abrangeu 1 052 458 titulares em janeiro de 2023. No mês em análise, devido à reavaliação periódica dos rendimentos anuais, registou-se face ao mês anterior, uma redução de 6,2% (menos 69 942 titulares)", de acordo com a explicação dada no mesmo documento.

Já na comparação com o mês homólogo, de janeiro de 2022, os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério indicam que se verificou um aumento de 17 297 crianças e jovens com abono de família (mais 1,7%).

O documento refere ainda que o número de titulares de bonificação por deficiência foi de 78 101 em janeiro deste ano, que representam uma redução de 8,5% em relação ao mês anterior e de 13,6% em termos homólogos.

O subsídio por assistência de terceira pessoa foi processado a 12 425 beneficiários, o que traduz uma redução de 1,4% (menos 182 titulares) face ao mês anterior e de 2,2% (menos 285 titulares) em relação ao período homólogo.

Quanto à prestação social para a inclusão, as estatísticas agora divulgadas indicam também que em janeiro esse apoio foi processado a 136 057 pessoas, mês em que se "continuou a verificar-se o crescimento do número de beneficiários desta prestação social".

"Os números revelam um aumento de 2,8%, em comparação com o mês anterior (mais 3718 beneficiários). Na variação com o período homólogo, registou-se um acréscimo de 14534 beneficiários, o que corresponde a um crescimento de 12%", avança a síntese estatística.