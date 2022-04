Abramovich financiou organismo russo que o certificou como sefardita português

© AFP

Roman Abramovich financiou e lidera o conselho de administração da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia (FCJR), organismo que atestou as origens sefarditas, permitindo a naturalização do empresário russo como português, noticia o Público esta quinta-feira.

Abramovich terá feito doações monetárias elevadas não só à FCJR como a outras instituições judaicas de outros países.. Segundo o matutino, estima-se que o dono do Chelsea entregou. nos últimos vinte anos, cerca de 500 milhões de euros a instituições judaicas distribuídas pela Rússia e Israel, como também pelos Estados Unidos, Reino Unido, Lituânia e Portugal.

As doações começaram em 1999, inserindo-se numa estratégia de consolidação de poder dos governos russos de Boris Ieltsin e Vladimir Putin, de acordo com uma investigação de 2017 do Politico Magazine, agora citada pelo Público. O objetivo seria criar uma estrutura judaica leal ao poder.