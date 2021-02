Acesso ao novo apoio extra pode ser pedido entre os dias 08 e 14 de fevereiro

jnlx090206jg8 tagus parke edificio instituto de informatica e estatistica da solidariadade seguranca social Joao Girao

Os trabalhadores que perderam rendimento devido à pandemia de covid-19 podem pedir o acesso ao novo apoio extraordinário entre os dias 08 e 14 de fevereiro. Em causa está um apoio mínimo de 50 euros e máximo de 501,16 euros.

O calendário foi divulgado esta terça-feira pela Segurança Social. "O pedido do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores deverá ser realizado na Segurança Social Direta (SSD) entre os dias 8 e 14 de fevereiro", refere uma nota do Instituto de Segurança Social.

No comunicado, o ISS explica que "este apoio tem como objetivo assegurar a continuidade dos rendimentos dos trabalhadores em situação de particular desproteção económica causada pela pandemia da doença covid-19", indicando que "são abrangidos por este apoio trabalhadores independentes, trabalhadores do serviço doméstico, membros de órgãos estatutários e empresários em nome individual e também trabalhadores por conta de outrem."

Mas para aceder ao apoio, o trabalhador tem de comprovar a insuficiência económica que é "verificada através de condição de recursos."

A Segurança Social lembra que para avaliar a condição de recursos, é preciso atualizar ou confirmar o agregado familiar e a declaração de rendimentos de cada um dos elementos do agregado, para além do requerente.

O ISS recorda ainda que "o apoio é pago exclusivamente por transferência bancária, pelo que deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta."