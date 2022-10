Acordo da Concertação Social evita alimentar ciclo inflacionário

O ministro das Finanças. Fernando Medina © Gerardo Santos / Global Imagens

O ministro das Finanças, Fernando Medina, sublinhou esta terça-feira a importância do acordo com os parceiros sociais nomeadamente ao nível da estabilização de rendimentos, ao evitar alimentar um ciclo inflacionário.

Fernando Medina falava num encontro promovido pelo International Club of Portugal, onde foi o orador convidado e, em resposta a questões colocadas pelos participantes, apontou a importância e mérito do acordo, reconhecendo, contudo, que este não é perfeito.

"O acordo tem como mérito fundamental, primeiro, existir, o que num contexto económico e político como o que estamos a viver tem um valor em si", disse o ministro.

O acordo alcançado em sede de Concertação Social "tem um valor importante nas perspetivas de estabilização de rendimentos e, no fundo, colocar uma âncora sobre evitar no nosso país, por um lado, o alimentar de um ciclo inflacionário próprio e isso é da maior importância, mas também de assegurar a médio prazo o crescimento dos salários no produto", acrescentou.

Sobre as críticas de o acordo ter sido assinado à pressa -- foi alcançado na véspera da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023)-, o ministro afirmou ter sido dos que trabalhou para haver um acordo antes do OE, dando "o tiro de partida para a execução das medidas", reconhecendo, contudo que este não é perfeito, nem esgota "nem todas as medidas que poderíamos tomar nem todas as medidas no âmbito da competitividade e produtividade".