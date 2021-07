Acordo entre Governo e setor social permite reforço de financiamento de 134 milhões

Lar de idosos em Carrazeda de Ansiães. © Leonel de Castro/Global Imagens

Em informação enviada à Lusa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adianta que "as respostas sociais que foram especialmente afetadas pela crise pandémica" da covid-19 terão um apoio acrescido de oito milhões de euros, "que será pago de uma só vez em agosto, para garantir liquidez imediata às instituições".

"Com este reforço, garante-se que as instituições do setor social e solidário dispõem dos meios financeiros necessários para o desempenho das suas funções, em particular num período tão exigente como o da pandemia", assinala o ministério.

Nos últimos dois anos, segundo a tutela, "o reforço anual do compromisso de cooperação foi de 3,5%, pelo que desde 2019, e considerando o aumento agora acertado para este biénio, as instituições do setor social e solidário beneficiaram de um aumento de 10,6% no apoio financeiro assegurado pelo Estado".

Em declarações anteriores hoje à Lusa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, confirmou que chegou a acordo com o setor social e revelou que o valor do aumento do compromisso de cooperação será de 3,6%, depois de em 2020 ter sido de 3,5%.

Ana Mendes Godinho explicou que se trata de um valor global, que depois irá variar consoante a resposta social, apontando que há algumas respostas em que a comparticipação do Estado chega aos 100%.

Por outro lado, adiantou que, além do aumento de 3,6%, o acordo estabelece o pagamento de uma verba adicional para apoiar as instituições que tiveram mais despesa por causa da covid-19, especialmente as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI).

Fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tinha indicado anteriormente que esta verba, de oito milhões de euros, será paga de uma única vez, no processamento do mês de agosto, a distribuir pelas respostas sociais ERPI, Lar Residencial e Residência Autónoma, e serve "para fazer face às despesas extraordinárias no ano em curso".

Contactado pela Lusa, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, reconheceu o esforço feito pelo Estado, apontando que, na prática, o aumento acaba por ser mais elevado, tendo em conta que é calculado em cima do valor adicional de 2% de 2020.

Apesar de reconhecer o esforço, Manuel Lemos manifestou a sua insatisfação por entender que é preciso acabar com as negociações anuais e passar a fixar os custos médios do valor real de cada resposta social, mudando assim o modelo de financiamento.