Acordo para interconexões permite "ultrapassar bloqueio histórico", diz António Costa

Primeiro-ministro, António Costa

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Outubro, 2022 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta quinta-feira que o acordo entre Portugal, Espanha e França permite "ultrapassar um bloqueio histórico" relativamente às interconexões ibéricas para gás e eletricidade, sendo "uma boa notícia" em altura de crise energética.

Falando à chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, e no final da uma reunião esta manhã com o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente francês, Emmanuel Macron, no qual se alcançou um acordo sobre interconexões ibéricas, António Costa destacou que foi possível "ultrapassar um bloqueio histórico em torno do tema das interconexões da Península Ibérica com o conjunto da Europa".

"Hoje chegámos a um acordo para ultrapassar definitivamente o antigo projeto, o chamado MidCat, e desenvolver um novo projeto, que designámos de Corredor de Energia Verde, que permitirá complementar as interconexões entre Portugal e Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona e Marselha, por via marítima", precisou o primeiro-ministro.

Em causa está, então, "um gasoduto vocacionado para o hidrogénio 'verde' ou outros gases renováveis e que, transitoriamente, pode ser utilizado para o transporte de gás natural até uma certa proporção".

De acordo com António Costa, "serão reforçadas também as interconexões elétricas".

Faltará agora, segundo o chefe de governo português, "acertar os pormenores, do ponto de vista técnico", em termos de financiamento europeu, nomeadamente através do que a Comissão Europeia pode destinar às interconexões europeias.

"É, por isso, uma boa notícia: está ultrapassado um dos bloqueios mais antigos da Europa e é um bom contributo que Portugal e Espanha dão para o conjunto da Europa, de como é possível, ultrapassando bloqueios, ajudar ao espírito de solidariedade comum", em altura de crise energética.

Os governos de Portugal, França e Espanha alcançaram esta quinta-feira um acordo para acelerar as interconexões ibéricas, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás, por um outro que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio 'verde'.

A crise energética na UE marcar a discussão na cimeira europeia que quinta-feira arranca em Bruxelas, até sexta-feira, com os líderes europeus a estudarem medidas para combater os elevados preços e assegurar a segurança do abastecimento.

Realizado dias depois de a Comissão Europeia ter apresentado novas medidas para aliviar os preços do gás e da luz, a maior parte das quais terão efeito no inverno do próximo ano, o Conselho Europeu praticamente dedicado à crise energética acentuada pela guerra na Ucrânia começa esta quinta-feira à tarde com as discussões entre os chefes de governo e de Estado da UE sobre a energia.