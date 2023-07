Açores aumentam dormidas turísticas em junho para 404 mil

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Julho, 2023 • 17:34 Partilhar este artigo Facebook

Os Açores aumentaram o número de dormidas em alojamentos turísticos para 404 mil, em junho, mais 12,23% do que no período homólogo, segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística (SREA) divulgadas esta terça-feira.

"O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas, em toda a região, cerca de 404 mil dormidas em alojamentos turísticos em junho", lê-se numa publicação do SREA, divulgada na sua página na Internet, referente a dormidas em hotelaria tradicional, turismo em espaço rural e alojamento local.

Segundo o relatório de atividade turística do SREA de junho de 2022, a região registou nesse mês 359 986 dormidas, número que já tinha superado o valor de junho de 2019 (321 184), pré-pandemia de covid-19.

Em comparação com junho de 2022, as estimativas do SREA apontam para um crescimento, em 2023, de 12,23%. Já face a junho de 2019, a subida é de 25,78%, com uma diferença superior a 82 mil dormidas.

A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, em junho, provenientes de voos territoriais (do continente português ou da Madeira) e internacionais.

Segundo dados revelados anteriormente pelo SREA, os Açores registaram em junho um recorde de passageiros desembarcados por via aérea, num total de 225 693.

O maior número de desembarques foi de passageiros provenientes de voos interilhas (98 825), que registou um crescimento de 17,4%, face ao mesmo mês em 2022. No entanto, foi entre os passageiros de voos internacionais que se verificou a maior subida (33,9%), com um total de 35 195 desembarques.

Já os passageiros com origem noutras regiões do território nacional atingiram os 91 673, mais 10,1% do que no período homólogo.

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo (IT) "tem por objetivo estimar a evolução geral da atividade económica no setor do turismo na Região Autónoma dos Açores".

"O IT-Açores resulta da adição das estimativas das dormidas registadas nos três tipos de alojamento turístico e é divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque da Atividade Turística", lê-se na publicação.

A estimativa das dormidas no conjunto da hotelaria, no turismo rural e no alojamento local "recorre aos valores registados no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos" e à "extrapolação de tendências de acordo com a taxa de resposta expectável em cada caso".