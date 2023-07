ACT admite até dois empregadores nas plataformas digitais

Imagem de arquivo de uma acção de protesto promovida pelo STRUN, com os trabalhadores das plataformas digitais Uber, Uber Eats e outras, com o objectivo de denunciar um conjunto de irregularidades no sector, assim como exigir destas empresas mais respeito por quem diariamente dá o seu melhor na execução do seu trabalho. © André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo 04 Julho, 2023 • 10:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) tem 30 inspetores no terreno a fiscalizar o trabalho nas plataformas digitais, uma iniciativa que pretende avaliar se os prestadores de serviços o são, efetivamente, ou se são na verdade trabalhadores dependentes. Fernanda Campos, inspetora-geral da ACT, garante que, nos casos em que haja mais do que uma empresa envolvida, isso não será problema. "Qualquer um de nós pode em teoria trabalhar para duas empresas", garante.

Fernanda Campos falava em entrevista ao Jornal de Negócios, na qual explica que o objetivo destas ações inspetivas, que se vão prolongar até ao final do ano e abranger todo o tipo de plataformas digitais, seja as de entregas ao domicílio ou os TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica), é "definir quem é o empregador" e agir em conformidade. Se as empresas se recusarem a regularizar a situação, com um contrato de trabalho dependente, o processo segue para tribunal, que terá a responsabilidade de avaliar se há ou não uma relação de trabalho subordinado.

Questionada se a definição dos intermediários como empregadores não levará à desresponsabilização das multinacionais, esta responsável é perentória: "O trabalho da ACT não é apanhar pessoas. É verificar se a legislação laboral está a ser cumprida ou não. Compete à inspeção do trabalho dizer: da nossa investigação resulta que o empregador é o senhor, ou é a senhora, ou são os três, ou são todos. Depende dos factos. Pode haver mais que um empregador. Pode haver dois. Qualquer um de nós pode em teoria trabalhar para duas empresas".

Fernanda Campos diz ainda que os trabalhadores das plataformas digitais não têm que ter medo que, da sua integração como trabalhador dependente, resulte perda de salário. "O valor pode ser fixo, assegurando-se sempre o salário mínimo, mas nalguns casos pode ter também uma componente variável, que vai depender das circunstâncias de cada um. Por regra, a retribuição ilíquida não sofre diminuição e as pessoas têm mais proteção social", garante.