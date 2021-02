ADSE. Conselho Geral fala em "omissões importantes" no alargamento a contratos individuais

Lisboa, 15/02/2019 - Balcão da ADSE na Praça de Londres em Lisboa. ( Jorge Amaral/Global Imagens ) © Jorge Amaral/Global Imagens

O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE (CGS) defende a integração de mais trabalhadores com contrato individual de trabalho, para além do que já foram abrangidos pela decisão do Governo no final do ano passado.

"A listagem apresentada pelo Conselho Diretivo necessita de alterações e tem omissões importantes, pelo que deve ser corrigida, solicitando o CGS que lhe seja enviada para informação a listagem que for enviada ao Governo para homologação, logo que a mesma seja remetida", lê-se no parecer a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Em causa estão os trabalhadores com contratos individuais de trabalho (CIT) que estão fora do subsistema de saúde dos funcionários públicos, devido à natureza do vínculo laboral. Os restantes têm contratos de trabalho em funções públicas, uma situação considerada de "grande injustiça" pelos sindicatos da administração pública.

Depois do alargamento aos CIT aprovado no final do ano passado e que pode abranger um universo de 100 mil beneficiários, o Conselho Geral e de Supervisão quer agora estender a outros trabalhadores como das empresas municipais de águas e resíduos, de universidades ou ainda hospitais em regime de parceria público-privada, como os hospitais Beatriz Ângelo em Loures e o de Cascais.

"Deviam ser incluídos na ADSE todos os trabalhadores com CIT"s de entidades públicas que anteriormente pertenciam ao universo das Administrações Central, Regional e Local e que agora tem uma gestão empresarial e continuam na órbita pública. Destacam-se, pela sua dimensão, os Hospitais, as Empresas Municipais e as Universidades", refere o parecer do organismo liderado por João Proença.

As dúvidas

Mas há dúvidas quanto a entidades a integrar. "O caso do Banco de Portugal deve merecer especial discussão por dispor de um Acordo de Empresa do setor bancário, que expressamente refere o SAMS - Subsistema de Saúde Privado e dispõe de comparticipações específicas na saúde", frisa o parecer do CGS, lembrando que "os Acordos de Negociação Coletiva têm efeitos de Lei, não podendo ser alterados unilateralmente por umas das partes ou pelo Governo", conclui.

Afastadas estão as dúvidas em relação a outras entidades como o Teatro Nacional D. Maria II e o OPART - Organismo de Produção Artística que inclui o Teatro Nacional de S. Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, todos eles entidades públicas empresariais (EPE).

O CGS defende que a situação do INATEL "deve ser analisada", sendo que "o mesmo pertence a uma Fundação Pública, tem estatuto privado e é de utilidade pública".

Apesar das falhas identificadas, os representantes dos trabalhadores elogiam a decisão do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública ao integrar grande parte dos CIT na ADSE.