AEP reforça aposta na internacionalização das empresas com missões ao Chile e Uruguai

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Igor Martins/Global Imagens

A AEP - Associação Empresarial de Portugal e um grupo de sete empresas portuguesas vão, entre 28 de março e 1 de abril, numa missão empresarial multissetorial ao Chile e ao Uruguai, com o intuito de diversificar mercados e encontrar os parceiros locais certos.

Esta é a 18ª vez que a AEP vai ao Chile a quarta ao Uruguai. A primeira missão ao Chile foi em 1995 e a última em 2020, em formato virtual. Já a estreia no Uruguai foi em 1997, sendo que a última vez que marcou presença neste país foi em 2015.

Como refere o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, em comunicado, "as empresas portuguesas continuam a mostrar interesse pela América do Sul e pelo Chile em particular, uma economia desenvolvida e culturalmente semelhante ao Ocidente. O Uruguai, uma pequena economia muito exposta ao setor agropecuário, também tem suscitado interesse junto das empresas nacionais, em boa parte pela sua dependência de importações dos mais diversos setores".

A missão, que conta com participação da ST+I - Serviços Técnicos de Informática (programação informática), B - Simple Healthcare Solutions (tecnologias da informação), Urbimagem - Sistemas de Arquitectura e Construção), João Violas Filho (cordoaria), Flexitex - Empresa de Tecidos (Tecelagem de fio do tipo lã), Ecosteel (construção e metalomecânica) e A. J. Costa (Irmãos) (equipamento hospitalar), assenta em reuniões organizadas com base no perfil e objetivos definidos por cada empresa.

O Chile, que ocupa o 16.º lugar do ranking global em termos de ambiente de negócios, apresenta oportunidades para as empresas nos setores energético, infraestruturas, novas tecnologias, saúde e turismo.

Segundo a AEP, o novo programa económico e o facto de ter um quadro regulatório livre, particularmente com os países da UE, faz do Chile um mercado apetecível.

Já o Uruguai é o país mais estável da América Latina e um dos mais transparentes nos negócios, tendo uma política de zonas francas que permitem atrair investimentos. Este país da América do Sul tem estimulado o consumo privado e apostado na qualificação dos recursos humanos. Os setores prioritários são a indústria farmacêutica e a construção.