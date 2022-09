Aeroporto: Costa elogia PSD mas avisa que usa a maioria do PS se no final não houver acordo

O primeiro-ministro, António Costa (D), conversa com o presidente Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva (E), no final da sessão de abertura da VI Cimeira do Turismo Português, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, 27 de setembro 2022. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

© LUSA