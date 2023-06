Aeroporto de Lisboa inaugura rota para Abu Dhabi com a Etihad. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Aeroporto de Lisboa acolheu no passado domingo o primeiro voo direto da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos - Etihad, a partir de Abu Dhabi, um novo destino para Portugal, anunciou esta quinta-feira o grupo francês Vinci, dono da ANA - Aeroportos de Portugal.

A inauguração da rota contou com a presença do embaixador de Portugal nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Figueirinhas, e de Chris Hedlin, Vice-Presidente de Network Planning da Etihad, que foram recebidos pelo siretor do Aeroporto de Lisboa, Rui Alves, da ANA- Aeroportos de Portugal |Vinci Airports.

Esta nova ligação "expande a conetividade do aeroporto de Lisboa, permitindo aos portugueses viajar mais facilmente para uma vasta gama de destinos mundiais, incluindo a Tailândia e as Maldivas, ao mesmo tempo que abre novas oportunidades para os turistas internacionais descobrirem Portugal", lê-se no comunicado divulgado pela ANA - Aeroportos de Portugal

"Esta rota, que estava inicialmente prevista para um curto período sazonal - julho e agosto - foi prolongada até, pelo menos, outubro, sendo operada às terças, quartas e domingos, com um novíssimo Boeing 787-9 Dreamliner", segundo a informação veiculada.