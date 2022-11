Aeroporto: Seis professores universitários escolhidos para comissão técnica independente

© Pixabay

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) indicou seis peritos para integrar a Comissão Técnica Independente para análise estratégica e multidisciplinar do novo aeroporto de Lisboa, segundo um documento a que Lusa teve acesso.

Na carta enviada ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, esta entidade indicou que aprovou uma "lista de nomes para integrar a Comissão Técnica Independente para análise estratégica e multidisciplinar do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa".

Assim, na área de estudos de procura aeroportuários e de acessibilidades de infraestruturas e transportes foi escolhido Daniel Murta, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Para o segmento de "planificação aeroportuária, incluindo análise de capacidade e planos de desenvolvimento aeroportuário compatíveis com a evolução de um 'hub' intercontinental", o CRUP designou Rosário Macário, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

As acessibilidades rodoviárias e ferroviárias estarão a cargo de Paulo Pinho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Ambiente e AAE (Avaliação Ambiental Estratégica) de Teresa Fidelis, do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.

Por fim, para a análise e modelagem económico-financeira foi escolhido Fernando Alexandre, da Faculdade de Economia da Universidade do Minho e a área jurídica ficará a cargo de Mafalda Carmona, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

"Esta lista foi elaborada em estreita colaboração com a Professora Rosário Partidário que deverá agora proceder à nomeação dos coordenadores de projeto", lê-se no mesmo documento, onde se informa que "todos os elementos foram previamente contactados, tendo-se manifestado a sua disponibilidade para assumir as funções de coordenador da respetiva área temática".

A Comissão Técnica que irá levar a cabo a avaliação ambiental estratégica para o novo aeroporto de Lisboa vai estudar cinco soluções, podendo ainda propor mais caso entenda, adiantou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, em setembro.

Em causa, está a solução em que o aeroporto Humberto Delgado fica como aeroporto principal e Montijo como complementar, uma segunda em que o Montijo adquire progressivamente o estatuto de principal e Humberto Delgado de complementar, uma terceira em que Alcochete substitui integralmente o aeroporto Humberto Delgado, uma quarta em que será este aeroporto o principal e Santarém o complementar e uma quinta em que Santarém substitui integralmente Humberto Delgado.