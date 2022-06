Aeroporto/Crise no Governo. Pedro Nuno Santos de saída?

© TIAGO PETINGA/LUSA

João Pedro Henriques 30 Junho, 2022 • 11:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fica ou sai? O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pode estar à beira da demissão, depois de um despacho seu sobre a construção do novo aeroporto ter sido revogado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro.

"Isto está negro". Foi assim que fonte colocada ao mais alto nível no PS definiu ao DN a atual situação, admitindo a possibilidade muito forte de Pedro Nuno Santos deixar o Governo.

O próprio, confrontado diretamente pelo DN, não respondeu, bem como a assessoria do primeiro-ministro.

Embora estando o PM ausente em Madrid, na Cimeira da Nato, o Conselho de Ministros está reunido, sob a presidência da ministra Mariana Vieira da Silva.

O comunicado emitido esta manhã pelo PM indicia foi à sua revelia que Pedro Nuno Santos anunciou a decisão ontem quanto ao novo aeroporto de Lisboa (construção imediata do Montijo até que, em 2026, começaria a funcionar a solução definitiva de Alcochete, com desativação da Portela).

António Costa determinou a revogação do despacho do ministro Pedro Nuno Santos referindo que ele é o garante da "unidade, credibilidade e colegialidade do Governo" (ou seja: nenhum ministro toma decisões desta dimensão individualmente).

Ao mesmo tempo, voltou a assegurar que qualquer decisão será "consensualizada com a oposição, em particular com o maior partido da oposição" e "em circunstância alguma sem a devida informação prévia ao Presidente da República."

Em comunicado, o eurodeputado Nuno Melo, presidente do CDS-PP, já pediu a demissão do ministro das Infraestruturas.

[em atualização]