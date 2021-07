Aeroportos portugueses com 1,3 milhões de passageiros em maio. São menos 77,1% do que em 2019

Aeroporto de Pedras Rubras em Matosinhos © José Carmo / Global Imagens

O mês de maio manteve a tendência de crescimento do transporte de passageiros, ao movimentar 1,3 milhões de pessoas nos aeroportos portugueses, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) - em abril tinham sido 739,4 mil passageiros. Ainda assim, os números estão muito aquém dos níveis pré-pandemia, com uma quebra de 77,1% face ao mesmo mês de 2019. Já no ano passado, por esta altura, não houve praticamente tráfego nos aeroportos devido às medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19.

"Em maio de 2021 aterraram nos aeroportos nacionais 8,6 mil aeronaves em voos comerciais, registou-se o movimento de 1,3 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e o movimento de carga e correio totalizou 16,2 mil toneladas", segundo o relatório do INE. "Comparando com maio de 2019 registou-se uma diminuição de 58,9% no número de aeronaves aterradas, -77,1% nos passageiros movimentados e -10,6% no movimento de carga e correio (-66,9%, -86,0% e -18,2% em abril de 2021 face ao mesmo mês de 2019, pela mesma ordem)."

Voos do Reino Unido marcam a viragem

O dia 17 de maio marcou uma viragem, com a reabertura do corredor verde entre o Reino Unido e Portugal. Só nesse dia, foi possível realizar 17 ligações ao aeroporto de Faro, seis a Lisboa e três ao Porto - trazendo, por exemplo, mais de cinco mil britânicos ao Algarve num só dia. E foi este anúncio que gerou um aumento visível no número de passageiros desembarcados em Portugal. "De salientar que entre os dias 17 e 31 de maio de 2021, desembarcaram 60,0% do total de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais nesse mês, dos quais 25,5% em voos provenientes do Reino Unido. O aeroporto de Faro concentrou 55,4% dos passageiros provenientes de voos do Reino Unido entre 17 e 31 de maio", destaca o INE.

(Em atualização)