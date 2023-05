Afinal o corte nas pensões antecipadas sobe para 15,2% este ano. © paulo spranger

Afinal, as reformas antecipadas atribuídas este ano, desde janeiro, vão levar um corte de 15,2%, pela aplicação do fator de sustentabilidade, segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as tábuas de mortalidade divulgado esta quarta-feira. Trata-se de um agravamento significativo de 1,4 pontos percentuais face aos dados provisórios de novembro do ano passado que indicavam que aquela redução se situaria nos 13,8%. Esta disparidade resulta sobretudo da nova informação recolhida pelo INE dos Censos de 2021.

"A diferença entre o valor provisório da esperança de vida aos 65 anos para 2020-2022, divulgado em novembro de 2022, de 19,30 anos, e o valor agora revisto, de 19,61, corresponde a 0,31 anos, ou seja, 3,66 meses", indica o INE. Para calcular o fator de sustentabilidade, é preciso dividir o índice da esperança média de vida aos 65 anos de 2000 (16,63%) pelo valor apurado agora (19,61), subtraindo 1 e multiplicando depois por 100, o que dá 15,2%.

Uma vez que este corte tem impacto nas pensões antecipadas atribuídas desde janeiro, o Dinheiro Vivo questionou o Ministério do Trabalho se irá recalcular as prestações atribuídas, descontando o valor pago a mais, e de que forma, estando a aguardar resposta.

O corte por via do fator de sustentabilidade também aumenta 1,14 pontos relativamente ao indicador aplicado em 2022, de 14,06%.

Esta maior penalização nas pensões antecipadas é uma consequência da subida idade legal da reforma que, no próximo ano, deverá crescer dois meses para 66 anos e seis meses. Neste momento, aquele indicador está para 66 anos e quatro meses, de acordo com o INE.

Ainda assim a quantificação deste aumento não é certa, porque o gabinete de estatísticas também reviu em alta o valor para o triénio anterior (2019-2021), que estava nos 19,35 anos e agora para para 19,62 anos. Ou seja, mantendo-se a anterior esperança média de vida aos 65 anos nos 19,35 anos, a subida da idade legal de aposentação seria de cerca de dois meses, tendo em conta o indicador deste triénio (2020-2022), de 19,61 anos. Mas se tivermos em conta a atualização para os 19,62 anos de 2019-2021, a idade legal de reforma para 2024 até pode baixar. Por isso, o Dinheiro Vivo questionou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e aguardar resposta.

A confirmar-se a subida da idade de aposentação, 2024 deverá interromper a curva descendente daquele índice que desceu, este ano, três meses face aos 66 anos e sete meses que vigoravam em 2022, muito por força do aumento da mortalidade provocada pela pandemia da covid-19.

"Em consequência da revisão em alta da população exposta ao risco de óbito, em particular nas idades acima dos 60 anos, mantendo-se constante o número observado de óbitos, os valores revistos dos indicadores esperança de vida à nascença e esperança de vida aos 65 anos são superiores aos anteriormente divulgados. As diferenças acentuam-se nos períodos mais recentes, uma vez que, à medida que nos aproximamos dos Censos 2021, é crescente o peso da informação censitária mais recente incorporada nas estimativas definitivas da população e, consequentemente, nas estimativas da população exposta ao risco de óbito", explica o INE.

As mulheres aos 65 anos continuam a ter uma esperança média de vida superior à dos homens. Naquela idade, os portugueses do sexo masculino podiam viver mais 17,76 anos e os do sexo feminino mais 20,98 anos, o que correspondeu a uma ligeira diminuição, de 3,65 dias, para os homens, não se verificando alteração na esperança de vida aos 65 anos das mulheres, relativamente a 2019-2021.

"Nos últimos dez anos, a esperança de vida aos 65 anos aumentou 9,7 meses para os homens e 8,5 meses para as mulheres", de acordo com o mesmo relatório.

Para além do fator de sustentabilidade, há que ter em conta o corte de 0,5% na pensão por cada mês de antecipação da reforma face à idade legal.

O fator de sustentabilidade em 2021 cortava em 15,5% o valor das reformas antecipadas. Em 2022, esse valor diminuiu para 14,06%, uma redução de 1,44 pontos percentuais. Foi o primeiro recuo desde que o fator de sustentabilidade foi criado em 2008. E agora volta a subir para 15,2%.

Ainda assim, o fator de sustentabilidade está longe dos valores de 2013, quando se situava nos 4,78%. A partir desse ano e por imposição da troika, mudou a fórmula de cálculo, e passou a ser usada como referência a esperança média de vida em 2000 e não em 2006, como até aí, tendo-se registado logo no ano seguinte uma forte subida para 12,34%.

Quem escapa ao corte pelo fator de sustentabilidade

Há, contudo, situações em que não se aplica o fator de sustentabilidade. São poupadas as pensões antecipadas pelo regime das carreiras contributivas muito longas, ou seja, para quem tem 60 ou mais anos de idade e, pelo menos, uma carreira contributiva de 48 anos; ou, 60 ou mais anos de idade e, pelo menos, 46 anos de carreira contributiva, tendo começado a descontar para a Segurança Social ou para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) antes dos 17 anos. Para além disso, não se aplica o corte a penalização a quem tenha pelo menos 60 anos de idade e 40 ou mais anos de descontos.

Esta penalização também não se aplica quando uma pensão de invalidez se transforma em pensão de velhice. Ou seja, quando alguém que estava reformado por invalidez atinge a idade normal de acesso à pensão em vigor.

De acordo com o decreto-lei 70/2020 de 16 de setembro, trabalhadores que exercem profissões consideradas de desgaste rápido também podem pedir a reforma antecipada sem penalizações.

(Notícia atualizada às 12h14)