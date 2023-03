Águas de Portugal sobe salário mínimo para 830 euros e dá aumentos entre 70 euros e 2%

Águas de Portugal © LUSA

A Águas de Portugal (AdP) vai aumentar o salário mínimo para 830 euros, mais 68,42 euros do que os 761,28 euros decretados pelo governo para a Administração Pública, segundo o acordo de revisão salarial assinado esta quinta-feira entre o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) e a empresa pública e a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Haverá ainda aumentos entre 70 euros e 2% para todos os cerca de 3500 trabalhadores da AdP. As medidas terão efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023.

De acordo com a nova tabela salarial, trabalhadores com salários brutos até 1165 euros terão um incremento na folha de vencimento mensal de 70,11 euros. Nesta situação estarão cerca de 1900 funcionários, 54,3% do total.

Ordenados ilíquidos acima de 1165 euros e até cerca de 2600 euros vão receber mais 52,11 euros por mês, o mesmo aumento que foi aprovado para a generalidade dos funcionários públicos até 2612,04 euros. Cerca de 1300 trabalhadores vão beneficiar deste aumento, o que corresponde a 37% da totalidade da força laboral da Águas de Portugal.

Para salários mais elevados, acima dos 2600 euros, a valorização mensal será de 2%, um pouco em linha com as regras aplicadas para as carreiras gerais da Função Pública. Neste patamar, estarão cerca de 300 trabalhadores, ou seja, 8,3% do total.

À semelhança das valorizações dos técnicos superiores das carreiras gerais do Estado, também os trabalhadores da Águas de Portugal dessa categoria vão passar a receber 1320 euros mensais, o que representa um aumento de 52 euros face aos 1268 euros que auferiam atualmente.

O secretário-geral do SINTAP, José Abraão, destaca "as conquistas alcançadas com a negociação coletiva que, em vários aspetos, supera as orientações dadas pelo governo para a valorização salarial das empresas do setor público", referindo-se, nomeadamente, "ao aumento superior do ordenado mínimo na Águas de Portugal, para 830 euros, e à subida de 70 euros que fica acima da valorização geral na Função Pública, de 52,11 euros".

Para além disso, os técnicos operativos e técnicos com mais de 10 anos de antiguidade terão direito a um salto no nível remuneratório, sem perda de pontos.

Para além da matéria salarial acordada, o SINTAP celebrou com a AdP "um protocolo negocial para iniciar, no imediato, a revisão de matérias relevantes do Acordo Coletivo de Trabalho, nomeadamente: a alteração dos níveis e escalões da tabela em vigor; o enquadramento nas carreiras profissionais; e a requalificação dos trabalhadores", segundo a nota do SINTAP enviada ao Dinheiro Vivo.

"Este acordo, embora aquém do desejado pelo SINTAP, permite aos trabalhadores verem desde já minimizadas as dificuldades que enfrentam ao nível dos rendimentos, e garante mais algum fôlego para remar contra a maré enquanto as restantes matérias do ACT estão em negociação", remata o sindicato, afeito à FESAP e UGT.