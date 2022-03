AHRESP alerta para atrasos no pagamento do apoio à normalização da atividade empresarial

Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou esta terça-feira para atrasos no pagamento da segunda tranche do Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial, atribuído pelo IEFP, e pediu o seu processamento "urgente".

"A AHRESP apela ao processamento urgente de todos os pagamentos em atraso, referentes à segunda prestação do Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial, atribuído pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)", lê-se no boletim diário enviado pela associação.

A entidade liderada por Ana Jacinto apelou para o pagamento "urgente" dos apoios que estão em atraso, sublinhando que, "neste momento, não existem apoios à tesouraria" para as empresas do setor.

"É da maior urgência que seja efetuada esta regularização, uma vez que o prazo de pagamento previsto já foi largamente ultrapassado", realçou a AHRESP.

O Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial é um apoio financeiro atribuído por trabalhador que tenha sido abrangido, no primeiro trimestre de 2021, pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, a conceder pelo IEFP ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de normalização da atividade empresarial.

O apoio destina-se a empregadores privados, incluindo os do setor social, que tenham beneficiado de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho, no primeiro trimestre de 2021.

No caso de quem tem direito a apoio no valor de duas remunerações mínimas mensais garantidas (1.330 euros), o pagamento é feito em duas prestações: a primeira no prazo de 10 dias úteis a contar da aprovação da candidatura e a segunda no prazo de seis meses a contar da aprovação do pedido ou do 31.º dia consecutivo após a data de apresentação do requerimento.