AHRESP defende majoração do programa Adaptar Turismo para empresas de animação noturna

Lisboa, 20/2/2020 - Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) antes de uma entrevista, esta manhã nos estúdios TSF. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Setembro, 2021 • 14:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No seu boletim diário, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) "aplaude o programa Adaptar Turismo" - anunciado recentemente pelo Governo e que prevê um incentivo financeiro a fundo perdido até 15 mil euros por empresa, destinado a pequenos investimentos - "para que as empresas do setor possam adequar a sua oferta às novas condições de operação".

"Contudo, defendemos que as empresas da animação noturna (bares e discotecas) beneficiem de uma majoração no apoio a conceder, à semelhança do que aconteceu no programa Apoiar.PT", sustenta.

Segundo salienta a associação, "estas empresas preparam-se para reabrir portas após mais de um ano e meio de encerramento obrigatório e faturação zero, e a requalificação dos espaços e equipamentos será uma necessidade absoluta, o que implica investimentos significativos para a tão esperada reabertura".

Assim, argumenta, "é da maior importância que o programa Adaptar Turismo considere estas despesas como elegíveis e aplique uma majoração no apoio a conceder".

No boletim hoje divulgado, a AHRESP defende ainda a abertura de um novo período de candidaturas ao novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial, "destinado exclusivamente às empresas que mantiveram a sua atividade encerrada por obrigação legal até 30 de setembro de 2021, como é caso da animação noturna (bares e discotecas) e que, por isso, não recorreram a este incentivo dentro dos prazos estipulados".

Conforme destaca, este apoio, atribuído pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), no montante de dois salários mínimos por trabalhador, é "mais uma importante alavanca para a retoma da atividade da animação noturna, após mais de um ano e meio completamente encerrada".