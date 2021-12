AHRESP pede medidas compensatórias face a suspensão de festejos de ano novo

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Dezembro, 2021 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A AHRESP pediu medidas compensatórias para enfrentar os efeitos da suspensão de festas de ano novo, canceladas por várias autarquias, considerando que tal decisão vem "abalar a confiança, quer das empresas, quer dos consumidores".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) refere no seu boletim diário que não coloca "em causa os motivos que levam a estes cancelamentos", mas que estas comemorações, "geralmente ao ar livre, têm um papel muito importante para o turismo, em particular para a dinamização das atividades da restauração, similares e do alojamento turístico".

"Perante o impacto que estas decisões têm na confiança de todos, a AHRESP apela para que haja, urgentemente, soluções que compensem a redução prevista de faturação das empresas que dependem, de forma direta e indireta, de ações de promoção turística de promoção do país e do território", reivindica a associação no boletim.

No documento, a AHRESP faz ainda referência ao uso de máscaras nos bares e discotecas, citando um comunicado divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em que é recomendada "a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica na comunidade, em espaços interiores, sempre que possível".

Múltiplas autarquias, incluindo Lisboa e Porto, cancelaram os seus festejos de passagem de ano devido à evolução da pandemia da covid-19.

O boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira pela DGS registava mais 14 mortes e 2.216 infeções nas 24 horas anteriores, havendo também um novo aumento da incidência de infeções do vírus SARS-CoV-2 a nível nacional para 410,4 casos por 100.000 habitantes e uma ligeira descida do índice de transmissibilidade para 1,10.

O continente português voltou à situação de calamidade na passada quarta-feira, com a definição de várias restrições em diferentes setores.