AHRESP surpreendida com junção do Turismo, Comércio e Serviços mas confiante na gestão

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Março, 2022 • 09:30

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) manifestou-se surpreendida pela junção do Turismo, Comércio e Serviços na mesma Secretaria de Estado, mas confiante na gestão e competências de Rita Marques.

"Embora surpreendidos pela integração do Turismo com o Comércio e Serviços, que irá exigir uma tarefa de elevada responsabilidade, a AHRESP confia plenamente na gestão desta nova, e importante, Secretaria de Estado", afirmou a associação, no seu boletim diário.

Neste sentido, a AHRESP disse acreditar "que o Turismo continuará a merecer, como assim tem acontecido, a reconhecida importância que tem na economia portuguesa", destacando o elevado desempenho e competências várias da futura secretária de Estado, Rita Marques", que assumiu a pasta do Turismo na anterior legislatura.

A associação felicitou ainda a permanência de Rita Marques, com quem esteve "em permanente diálogo no último Governo".

Já a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) criticou, na terça-feira, a junção do Turismo, Comércio e Serviços na mesma Secretaria de Estado, por "claramente" ignorar a "importância e o peso que o Turismo tem para a economia nacional, quer no PIB [Produto Interno Bruto], quer no emprego, quer nas exportações nacionais", saudando, porém, a manutenção de Rita Marques na pasta.

No domingo à noite, o Presidente da República aceitou a lista de 38 secretários de Estado proposta por António Costa para o XXIII Governo, com Rita Marques escolhida para continuar no Turismo e assumir o Comércio e Serviços, anteriormente nas mãos de João Torres, que será o novo secretário-geral adjunto do Partido Socialista (PS).