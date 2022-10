Ajustamento nas tributações autónomas vai custar 5 milhões

© Ben STANSALL/AFP

O Governo vai diminuir a tributação das empresas com frotas de veículos elétricos, híbridos plug-in e a gás natural.

No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 que hoje foi entregue na Assembleia da República, pode ler-se que as viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular (GNV) passarão a ser tributadas às taxas de 2,5%, 7,5% e 15% em função do valor de aquisição do veículo em causa.

"Passam ainda a ser tributados autonomamente à taxa de 10% os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica com um valor de aquisição igual ou superior a 62.500 euros", sendo que este montante corresponde ao valor de aquisição elegível para efeitos da dedução dos custos de aquisição de veículos elétricos em sede de IVA.

A medida, que deverá beneficiar cerca de 12.500 empresas, terá um custo orçamental, no próximo ano, de cinco milhões de euros