AL. Acórdão do Supremo Tribunal pode afastar investidores do mercado

O recente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que vem permitir que qualquer condómino que habite num imóvel onde existe alojamento local (AL) possa exigir a cessão da atividade, pode ter "um impacto significativo no mercado" e "afastar os investidores menos avessos ao risco", alertou esta quarta-feira João Duque, economista e professor catedrático do ISEG.

A decisão do STJ criou "um risco" à atividade, "não tanto nas solicitações para barrar espaços" de AL, mas "pela exposição ao risco" dos investidores, afirmou hoje o economista aquando da sua intervenção no I Fórum Imobiliário, uma iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) e pela Associação Portuguesa dos Centros Comerciais (APCC), que decorreu hoje no Porto.

Esta notícia "altera, em primeiro lugar, a lei do jogo e depois as regras do jogo", sublinhou. As novas diretrizes podem ainda conduzir a alterações no processo de licenciamento da atividade nas câmaras municipais, apontou.

Na sua opinião, o AL "foi uma forma muito interessante para aplicar poupanças e renovar o tecido urbano, muitas vezes degradado". Deu "muito ânimo à economia local e alterou o parque residencial" e "não vai haver resposta hoteleira" caso a oferta diminua.

Mas há sempre soluções, embora não imediatas. João Duque considera que no futuro esta atividade passará a ser explorada de forma institucional ao invés de células espalhadas pelas cidades. "Há um período de transição, que não vai deixar de ter um impacto importante", realçou.

Fim do IMT

Na sua intervenção, subordinada ao tema "Contexto macroeconómico e principais reflexos para Portugal e para o setor imobiliário", o professor considerou não existirem no Orçamento do Estado de 2022 "alterações significativas que pudessem dar ânimo ou ajudas ao mercado imobiliário".

E aproveitou a ocasião para defender a extinção do IMT - Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis, uma medida há muito reclamada pelos agentes do setor. "Na venda de um automóvel de luxo, o custo da transação é apenas o registo", lembrou. Para João Duque, "dificultar a transação imobiliária é criar entropia" e impedir um ajuste da procura e da oferta.

Desafios e oportunidades

Num contexto de crescimento da inflação e subida das taxas de juro, que irão necessariamente impactar negativamente os rendimentos disponíveis dos portugueses, e de guerra na Europa, João Duque vê desafios e oportunidades para o setor imobiliário.

O envelhecimento da população e as alterações de estrutura das famílias, abrem portas para o reforço do investimento em soluções imobiliárias para seniores, mas também para a entrada no mercado de parques habitacionais existentes.

Já a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ser "uma boa oportunidade" para Portugal, como o país mais afastado deste conflito da Europa. Na sua opinião, a política de reindustrialização e relocalização industrial europeia pode abrir novos horizontes ao segmento do imobiliário industrial português.

Por fim, João Duque caracterizou o Plano de Recuperação e Resiliência de "boia de salvação" para o que o Governo não faz em termos de investimento, esperando que os projetos neste âmbito tenham efeitos na produtividade do país.