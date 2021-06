Albufeira lança campanha que promove o destino e alarga testes PCR a turistas

Algarve © Getty Images/iStockphoto

A campanha, denominada "Albufeira Safe" foi lançada por ocasião do arranque da época balnear e inclui também uma parte publicitária que conta com a participação de dois cantores, o português Nelson Rosado e a britânica Bonnie Tyler, como "embaixadores" do concelho, segundo o autarca José Carlos Rolo.

O presidente da Câmara de Albufeira, no distrito de Faro, explicou que a testagem massiva da população local, que tem vindo a ser realizada no parque de estacionamento junto aos Paços do Concelho, vai agora ser alargada aos turistas, permitindo-lhes "realizar a PCR antes de embarcar nos voos" de regresso aos seus países.

"Temos há cerca de um mês um centro de testagem gratuito para toda a população de Albufeira fazer testes de antigénio, testes rápidos, no sentido de detetar possíveis focos de infeção. E aproveitou-se a feliz coincidência de termos o centro de testagem aberto ao público para que se possa também fazer os testes PCR que alguns turistas necessitam no regresso aos seus países de origem", afirmou, frisando que, neste caso, os testes são pagos.

O presidente da Câmara de Albufeira considerou que este serviço, que já está a ser disponibilizado aos turistas, "tem sido extremamente útil", como demonstram as "200 a 700 pessoas por dia" testadas no local.

"É demonstrativo da carência que havia deste tipo de resposta", observou, apelando a que "outras entidades, centros hospitalares e laboratórios" permitam a realização de PCR a turistas, porque "se isso não acontecer" os turistas "não podem visitar a região por não poderem regressar" a países onde são exigidos os testes, como no caso do Reino Unido, advertiu.

O autarca precisou que esta resposta está a ser dada no âmbito de "uma parceria feita com o ABC [Algarve Biomedical Center] com o objetivo de testar a população de Albufeira, através de testes rápidos, testes antigénio", e que detetou depois a "necessidade e a procura de turistas para a testagem PCR".

José Carlos Rolo referiu que a campanha "Albufeira Safe" pretende "promover um destino turístico depois dos desconfinamentos, quer a nível nacional e internacional", apostando também na visibilidade dada pelos dois cantores escolhidos para corporizarem a mensagem.

"Queremos mostrar que continuamos cá, continuamos ativos e não deixámos morrer o tecido empresarial de Albufeira, pelo menos uma grande maioria, pensando que o renascer e o caminho está aí novamente e temos um novo verão, ao qual se seguirá, espera-se, um outono e inverno melhores do que os últimos", acrescentou.

José Carlos Rolo frisou que a pandemia de covid-19 está a deixar os países "numa fase de encruzilhada" e é preciso "mostrar que há segurança sanitária, além da segurança pública".

"Daí nasceu esta ideia de fazermos uma campanha a nível nacional e internacional, utilizando para o efeito o trabalho de um embaixador nacional, que é o Nelson Rosado, dos Anjos, e a nível internacional a Bonnie Tyler, que reside em Albufeira boa parte do ano e há muitos anos foi das primeiras, talvez, da elite britânica que rumou a Albufeira", concluiu.