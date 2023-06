Alentejo Litoral com 954 candidaturas aprovadas num valor de 70 milhões de euros

Sines © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A região do Alentejo Litoral vai beneficiar de cerca de 70 milhões de euros no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo sido aprovadas 954 candidaturas nos cinco concelhos que integram este território, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), em comunicado, nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, no distrito de Setúbal, e no concelho de Odemira (Beja), já foram "aprovadas 954 candidaturas" do PRR.

Segundo a CIMAL, estes dados foram revelados pelo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, numa reunião que juntou os autarcas dos cinco municípios do litoral alentejano.

No encontro, que decorreu na sede da CIMAL, em Grândola, o responsável adiantou que, até ao momento, "foram executados 15% dos 70.708.192 euros contratualizados com as diferentes entidades da região".

A maior fatia deste montante "destina-se às 18 candidaturas aprovadas para Capitalização e inovação empresarial" (28.474.706 euros), seguido do investimento nas estruturas do Serviço Nacional de Saúde, a que se destinarão 14.947.294 euros", explicou.

"A terceira maior tranche (10 milhões de euros) irá para a única candidatura aprovada na componente Hidrogénio e Renováveis", acrescentou.

No comunicado, a comunidade intermunicipal referiu que a "Eficiência energética em edifícios" deverá ser contemplada com cerca de seis milhões de euros, enquanto "o setor da habitação nos cinco concelhos irá beneficiar de um investimento do PRR de aproximadamente cinco milhões de euros".