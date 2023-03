Alfândega da Fé abre concurso para barragem de regadio de valor superior a 10 milhões de euros

Câmara Municipal de Alfândega da Fé © DR.

O município de Alfândega da Fé anunciou esta quinta-feira que abriu o concurso público para a construção de mais uma barragem que vai aumentar em 500 hectares a área de regadio neste concelho do distrito de Bragança.

Trata-se da barragem de Gebelim e caminho de acesso ao coroamento, integrada no projeto do Aproveitamento Hidroagrícola de Vilar Chão - Parada, "há muito desejado pelos agricultores", segundo divulgou a Câmara Municipal.

O valor do preço base do procedimento é de 10 milhões e 450 mil euros e o projeto de construção da barragem de Gebelim está a cargo da Junta de Agricultores do Regadio do Planalto de Vilar Chão e Parada.

O concurso público para a construção do empreendimento foi publicado, na quarta-feira, em Diário da República e as propostas podem ser apresentadas até 6 de maio, de acordo com o município.

"A criação deste novo aproveitamento hidroagrícola vai permitir criar um perímetro de rega com cerca de 500 hectares e dar um impulso à produção agrícola no concelho", refere, em comunicado, a autarquia.

Alfândega da Fé aposta na expansão da atividade agrícola, nomeadamente em pomares de cereja, a imagem de marca do município transmontano.

O concelho partilha, com os vizinhos Vila Flor e Torre de Moncorvo, o Vale da Vilariça, uma das zonas agrícolas mais férteis do país, onde está também a ser reforçado o regadio, nomeadamente com um projeto para o alteamento da barragem da Burga.

A construção desta nova barragem de Gebelim faz parte do Plano Nacional de Regadios e foi candidatada ao Programa de Desenvolvimento regional (PDR) 2020.