Algarve Tech Hub Summit quer tornar região num destino competitivo para empresas estrangeiras

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Junho, 2023 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Várias entidades do sul do país organizam em Faro, de quarta a sexta-feira, a segunda edição do Algarve Tech Hub Summit, evento que visa posicionar a região como um destino competitivo para empresas e instituições estrangeiras.

Os organizadores do evento afirmam, em nota de imprensa, querer "partilhar e inspirar o futuro da inovação, da tecnologia e o tecido empresarial da região que se pretende posicionar como o melhor destino de 'lifestyle' da Europa".

A agenda prevê três dias de conferências e 'networking' no Campus da Penha da UAlg, em Faro, refere a organização, que reúne a Câmara de Faro, a Universidade do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação Nacional de Jovens Empresários ou a Região de Turismo do Algarve.

O evento, aberto a todos os interessados, engloba uma variedade de painéis que destacam a importância da tecnologia e da inovação para resolver os grandes desafios globais da sustentabilidade em áreas como saúde, energia, oceanos, turismo, agricultura e espaço, segundo a nota de imprensa.

A edição de 2023 do Algarve Tech Hub Summit "reforça o seu posicionamento internacional, através de painéis com a presença de oradores dos Estados Unidos e de vários países europeus, que serão testemunhas de que o Algarve já tem, na sua essência, o mais importante para quem quer viver com qualidade máxima para empreender mais e melhor", prossegue a nota.

Os participantes neste fórum vão poder ouvir intervenções de especialistas, empreendedores e empresários como Ana Vaz, que irá falar sobre as oportunidades que o espaço pode oferecer, Antónia Correia, professora na UAlg e presidente do KIPT ou João Currito (Carob World) que irá abordar os desafios Agrotec.

Os organizadores também referem que "haverá ainda espaço para olhar para as oportunidades de futuro que podem vir do mar".

Para atrair os investidores estrangeiros, a organização assegura que "o Algarve é o melhor destino de 'lifestyle' da Europa, com um clima ameno e uma natureza pródiga, entre o mar e a serra, e atrair empreendedores, nómadas digitais e 'remote workers', que participem no ecossistema local e contribuam para promover a região como um hub tecnológico global e competitivo".

Ao longo dos três dias de conferências, vários eventos de 'networking' vão "promover a troca de experiências entre os participantes e possibilitar parcerias", concluem