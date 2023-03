Alojamento Local defende limpeza de registos inativos

Há cerca de nove mil unidades de Alojamento Local em Lisboa inativas. © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda defendeu esta terça-feira a limpeza dos registos de atividade inativos. Perante o grupo de trabalho parlamentar de Habitação, Eduardo Miranda sugeriu a criação de critérios para o cancelamento da atividade, como por exemplo "quem não tem faturação num ano inteiro".

"Interessa-nos limpar", afirmou aos deputados, lembrando que muitos destes imóveis são fruto de atuações preventivas dos proprietários face aos anúncios do fim de novas licenças.

Na audição da ALEP sobre o programa Mais Habitação, cujas medidas estão em consulta pública até 24 de março, Eduardo Miranda voltou a frisar que o pacote, da forma como foi desenhado para o alojamento local (AL), vai "ter um impacto negativo" e "pode matar" o negócio.

O responsável justificou o seu vaticínio com a proposta da contribuição adicional e extraordinária prevista no programa, a que somou a possibilidade dos condomínios encerrarem unidades em exploração e de, a médio prazo, terminarem as licenças de AL. "2030 para nós é uma carta de encerramento do setor", frisou.

Aos deputados do PS, PSD, IL, PCP e Chega, Eduardo Miranda frisou que "a contribuição extraordinária é uma espécie de dupla tributação", que "inviabiliza e até coloca numa situação grave" muitos proprietários.

Segundo o responsável, "em Lisboa e Porto há pessoas que vivem" do AL. "Milhares tiveram que pedir empréstimo à banca, estão a criar um problema gravíssimo", sublinhou. E questionou porque o AL é chamado a esta contribuição, quando há prédios e quarteirões que eram habitação e foram transformados em hotéis e que não vão pagar.

Em contrapartida, defendeu a proibição de imóveis afetos a arrendamento tradicional nos últimos dois anos passarem para AL e o alargamento das competências das câmaras municipais nesta área, considerando que têm um "papel fundamental" na atividade. No entanto, apelou a que não se deixe o setor na "subjetividade" de municípios ou políticos.

Eduardo Miranda sugeriu também a criação da figura da mediação no caso de conflitos entre condóminos e AL. Na audição, lembrou que o Porto já criou a figura do provedor.

O presidente da ALEP vai marcar audiências com os outros grupos parlamentares para expor as suas críticas e sugestões ao programa Mais Habitação.