Alojamento local do País a um passo de esgotar para a Passagem de Ano

Poucos dias faltam para dizer o último adeus a 2022 e, tal como sucede na hotelaria, o alojamento local está a todo o gás, com reservas praticamente esgotadas em todo o País. É o caso das propriedades sob gestão da GuestReady, que registam ao momento uma taxa de ocupação acima dos 85% em Portugal para o período de fim de ano.

Distribuídas entre o Continente e a Ilha da Madeira, as mais de 1100 unidades da gestora de alojamento local estão perto de lotar, com os números a crescerem paulatinamente de dia para dia e o turismo estrangeiro a regressar em maior força.

"Mesmo perante os desafios económicos deste ano, as pessoas ainda procuram experiências e estadias de qualidade", diz Rui Silva, diretor-geral da GuestReady na Península Ibérica, citado em comunicado.

Ainda que a concorrência esteja "mais forte", devido à reabertura total dos hotéis, o responsável antecipa resultados "muitos positivos" para o próximo fim de semana.

No caso de Lisboa, mais concretamente no centro da cidade, a taxa de ocupação já ultrapassa os 90%, impulsionada portugueses, franceses, espanhóis, ingleses e norte-americanos.

Mais a Norte, no Grande Porto, os números aproximam-se aos da capital, destacando-se uma vez mais a procura nacional, seguida do mercado espanhol, italiano, francês, britânico e brasileiro.

Já no arquipélago da Madeira, onde a companhia tem sob alçada dezenas de propriedades de alojamento local desde novembro deste ano, a ocupação ronda os 95%, sendo a maioria dos hóspedes de origem portuguesa e britânica.

Ainda de acordo com as tendências apontadas pela gestora, as estadias revelam-se este ano mais longas, com os visitantes a preferirem pernoitar entre três a quatro dias, e o gasto médio 20% superior face a 2021.

Na época natalícia, a GuestReady já tinha verificado uma ocupação nacional na ordem dos 70%, tendo sido predominante a presença de portugueses em todo o território, exceto na capital, onde os estrangeiros dominaram.