Alojamentos mais do que triplicam proveitos mas ainda aquém de 2020

O turismo português iniciou a recuperação dos efeitos negativos da pandemia no setor em 2021, trajetória ainda sentida em janeiro deste ano. No primeiro mês de 2022, os alojamentos turísticos mais do que triplicaram proveitos, em termos homólogos, mas nível registado ainda está abaixo de janeiro de 2020, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira.

Os proveitos dos estabelecimentos de alojamentos turísticos atingiram 106,413 milhões de euros no total, dos quais 76 milhões de euros relativamente a aposento. Ora o valor é bastante superior ao registado em janeiro de 2021 (32,667 milhões de euros). Dá continuidade à recuperação do setor, ao longo de 2021. No entanto, "comparando com janeiro de 2020, os proveitos totais decresceram 39,1% e os relativos a aposento diminuíram 38,8%".

"O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 15,6 euros em janeiro (21,5 euros em dezembro). O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 65,4 euros em janeiro (73,8 euros em dezembro). Em janeiro de 2020, o RevPAR foi 24,9 euros e o ADR 67,2 euros", acrescenta o INE.

Aumentos nos alojamentos abaixo dos dados de 2020

Os alojamentos turísticos registaram dois milhões de dormidas e 853,2 mil hóspedes, em janeiro, o que representa um disparos superiores (185,9% e 183,7%), respetivamente, face aos sentidos em dezembro (169,7% e 148,9%).

"Os níveis atingidos em janeiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em janeiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8% nas dormidas", compara o gabinete nacional de estatística.

Não obstante, no arranque de 2022, o mercado interno contribuiu com 857,7 mil dormidas (+104,5%) e os mercados externos totalizaram 1,1 milhões (+308,7%). "Face a janeiro de 2020, registaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%)", lê-se.

Dormidas turísticas na UE iniciam recuperação do impacto da pandemia em 2021

Os dados de janeiro dão continuidade à trajetória de recuperação do setor iniciada em 2021 não só em Portugal, mas também na União Europeia (UE), confirmada esta segunda-feira pelo Eurostat. Contudo, ainda longe dos resultados de 2019, ano anterior à pandemia.

Refere o Eurostat que o número de dormidas em estabelecimentos turísticos totalizou 1,8 mil milhões em 2021, na UE, um aumento de 27,3% face a 2020, mas um recuo de 37,4% na comparação com 2019.

As dormidas em estabelecimentos turísticos aumentaram, em 2021, em Portugal, mais 41,1% face a 2020, mas 45,1% aquém de 2019.