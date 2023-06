Alterar o motor leva a pagar a diferença no ISV

Dinheiro Vivo 05 Junho, 2023 • 10:08 Partilhar este artigo Facebook

Se está a pensar alterar a potência do motor do seu carro, saiba que quando a alteração estiver feita a lei o obriga a pagar mais impostos. Nomeadamente no ISV (Imposto Sobre Veículos), em que terá de ser apurada a diferença entre este imposto - aplicável à potência inicial - e ao que seria devido à nova cilindrada. Ao mesmo tempo é descontado os anos que o carro tem, o que vai reduzir o imposto adicional.

No entanto, e de acordo com o Negócios, se o chassis também for alterado, o imposto será pago na totalidade.

De acordo com a Direção de Serviços dos Impostos Especiais sobre o Consumo e do Imposto sobre Veículos, que esclareceu todos os passos, em caso de existir esta alteração, o IUC (Imposto Único de Circulação) deve ser revisto.

De recordar que se o veículo for alvo de alguma modificação, que se enquadre nas "características construtivas ou funcionais" - como é o caso de alterações no motor - terá de ser levado à inspeção, sob pena de arriscar uma multa entre os 250 e os 1250 euros.