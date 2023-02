AMP espera avanço dos concursos do metro em Gondomar e Trofa até ao verão

Obras de construção da futura Linha Rosa do Metro do Porto. © Amin Chaar/Global Imagens

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CMP), Eduardo Vítor Rodrigues, disse esta sexta-feira ter a expectativa que os concursos das linhas de metro de Gondomar e Trofa avancem até ao verão, sem descartar novas ligações à Maia e Matosinhos.

"A informação que o senhor ministro [do Ambiente, Duarte Cordeiro] tornou pública é que até ao verão os projetos são lançados a concurso", disse hoje Eduardo Vítor Rodrigues aos jornalistas, no final da reunião do Conselho Metropolitano, que reúne os 17 autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP), quando questionado acerca dos prazos para as linhas da Trofa e de Gondomar.

Hoje, o Jornal de Notícias noticiou que Gondomar e Trofa estavam "na frente para a expansão do metro", mas que a AMP "ainda não foi chamada a apresentar a sua lista".

Perspetivando que ainda vá falar com o ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre o assunto, o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia (distrito do Porto) relevou que "serão projetos de conceção-construção, o que garante que, quando eles forem lançados, já são projetos envolvendo obra, porque não são apenas os projetos de engenharia envolvidos", algo "absolutamente fundamental" para a AMP.

Além da prioridade às linhas de Gondomar e da Trofa (parcialmente em 'metrobus'), foram ainda definidos como a executar as linhas de São Mamede e a ligação da Maia ao Hospital de São João, algo que remonta à assinatura de um protocolo, em Gondomar, em 2020.

"Aquilo que, na altura, era evidente, face ao dinheiro disponível, era que Gondomar e a Trofa correspondiam, ao mesmo tempo, a prioridades do ponto de vista da sustentabilidade, mas também a viabilidade de construção", disse hoje o responsável metropolitano.

Quanto aos projetos de Matosinhos [linha de São Mamede], o custo "era superior", em termos de obra, "ao valor disponível pelo PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para o financiamento", significando que "iria ficar excluída ou, como aconteceu", houve lugar a uma revisão do projeto com a Metro do Porto, "e o mesmo aconteceu com a Maia".

"Ou seja, eram projetos muito caros, com um envolvimento financeiro muito significativo, mas estavam, do ponto de vista das prioridades", em termos de sustentabilidade financeira da rede, "todos ao mesmo nível".

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, o que foi negociado com o Governo e com os autarcas "foi o arranque dos projetos de execução das quatro linhas, sabendo-se que no financiamento imediatamente disponível, muito provavelmente só encaixa Gondomar e a Trofa".

O responsável disse ainda que o modelo de financiamento para o próximo quadro de fundos europeus (PT2030), em termos de mobilidade, "vai estar definido até junho deste ano", acreditando que aí já seja possível encontrar "o financiamento para as outras duas" linhas, uma vez que as de Gondomar e da Trofa vão beneficiar já de fundos do PRR.

"Haverá um desfasamento de pouco tempo porque, em bom rigor, o que está absolutamente comprometido com a Área Metropolitana do Porto e com o Governo, é que as quatro linhas são para avançar", assegurou.