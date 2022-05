Ana Mendes Godinho diz que programa PARES 3.0 é "maior investimento de sempre" na área social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

A terceira geração do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES 3.0) representa o "maior investimento de sempre" no setor, no valor de 228 milhões de euros, disse esta terça-feira a ministra da tutela.

"É o maior investimento de sempre que há em equipamentos e em respostas sociais" em Portugal, num total de "228 milhões de euros para a requalificação ou criação de novas respostas sociais para o envelhecimento e para pessoas com deficiência", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho à Lusa em Almodôvar (Beja), após a assinatura do primeiro contrato no âmbito do PARES 3.0.

Ana Mendes Godinho adiantou que o programa aprovou um total de 649 candidaturas em todo o país, o que "significa, na prática, 22 mil pessoas abrangidas".

Questionada pela Lusa sobre as dificuldades sentidas pelas instituições sociais devido ao aumento dos custos com combustíveis, a ministra disse que está a ser preparada uma medida "à semelhança do que foi feito com o setor dos transportes", com "discriminação positiva para os territórios de baixa densidade".

"Espero amanhã [quarta-feira], em sede da Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, ter a medida fechada", frisou.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esteve esta terça-feira no Alentejo, onde apresentou investimentos sociais, avaliados em 3,1 milhões de euros, na região.

Segundo um comunicado do Ministério, em Évora a governante participou na sessão de assinatura de termos de aceitação do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) na área da mobilidade verde social, no valor aproximado de 1,1 milhões de euros.

O programa vai financiar a aquisição de 46 viaturas elétricas para instituições sociais com apoio domiciliário e cooperação com a Segurança Social.

Ana Mendes Godinho inaugurou também um novo lar-residencial para pessoas com deficiência moderada ou profunda de ambos os sexos em Ourique (Beja), avaliado em quase 197 mil euros, e presidiu à cerimónia de assinatura de um contrato PARES 3.0 entre a Segurança Social e a Misericórdia de Almodôvar.

Trata-se de um investimento global de dois milhões de euros para obras de reabilitação do antigo centro de saúde desta localidade alentejana, onde será instalado um lar de Terceira Idade.