ANACOM conclui que serviços móveis no Alfa Pendular precisam de ser melhorados

Comboio Alfa Pendular na estação de Santa Apolonia. © Arquivo/Global Imagens

14 Outubro, 2021

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) concluiu que os serviços móveis no serviço Alfa Pendular da CP - Comboios de Portugal precisam de ser melhorados, desde logo o serviço de voz, que apresenta um "desempenho global fraco".

Em julho, o regulador desenvolveu um estudo para avaliar o desempenho dos serviços móveis, de voz e dados, disponibilizados pelos operadores MEO, NOS e Vodafone no serviço Alfa Pendular da CP, prestados em 2G, 3G e 4G.

O trabalho de campo foi realizado em toda a extensão do eixo ferroviário Braga-Porto-Lisboa-Faro.

"O serviço de voz apresenta um desempenho global fraco, observando-se muitas áreas onde não é possível estabelecer ou manter as chamadas, com um melhor desempenho por parte do operador Vodafone e um pior desempenho por parte dos operadores MEO e NOS", indicou, em comunicado, a Anacom.

Destacam-se, pela negativa, os troços Trofa-Porto/Campanhã, Santarém-Carregado e Funcheira/Ourique-Tunes, "onde nenhum dos três operadores apresenta bons desempenhos no serviço de voz".

No que se refere aos serviços de dados, de uma forma geral, o serviço de transferência de ficheiros "apresenta adequada capacidade de estabelecimento e retenção de sessões de dados".

Por sua vez, os serviços de navegação na internet e "YouTube vídeo streamning" e a "verificação da latência de transmissão de dados", apresentam uma "degradação" destas capacidades.

Já nas sessões de transferências de ficheiros verificaram-se "razoáveis velocidades médias globais de transferência de dados", observando-se ainda diferenças de desempenho entre os operadores.

"Os serviços de navegação na internet e "YouTube vídeo streaming" e também a latência de transmissão de dados, "apresentam desempenhos inferiores face à transferência de ficheiros, observando-se algumas diferenças entre operadores", acrescentou.

Por troço, destacam-se, também pela negativa, Pombal-Fátima, Fátima-Entroncamento, Santarém-Carregado e Funcheira/Ourique-Tunes onde nenhum dos operadores tem bons desempenhos nos serviços de dados.

No âmbito desta análise, solicitada pela CP, foram realizadas 1.462 chamadas de voz e 8.916 sessões de dados, o que corresponde a aproximadamente 487 chamadas de voz e 495 sessões de dados por indicador e operador, numa extensão de 2.800 quilómetros.