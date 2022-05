André Jordan. Promoção do turismo deve ser feita pelos empresários

O empresário André Jordan defendeu a necessidade do país apostar num turismo de qualidade. © Filipe Amorim/ Global Imagens

André Jordan, conhecido como o "pai" do turismo português, defendeu esta terça-feira que Portugal precisa de "um turismo de qualidade" e, para isso, é preciso investir em promoção. Na sua opinião, "a promoção do produto tem de ser feita pelos empresários. Ao Turismo de Portugal cabe a promoção do país".

Com 88 anos, 70 dos quais dedicados ao setor do imobiliário e turismo, coube hoje a André Jordan dar o pontapé de saída da 15ª edição da QSP Summit, que terá lugar entre 28 e 30 de junho, na Exponor, Matosinhos, e é "a maior conferência de gestão e marketing da Europa", nas palavras da organização.

Na sessão de apresentação do evento, André Jordan defendeu que o Governo deveria "facilitar que uma parte do IVA seja utilizado em promoção". Para o fundador da Quinta do Lago, no Algarve, esta "é de certeza a forma mais barata" de promover o país.

O empresário ​​​​​​alertou também para a necessidade do turismo português fugir à classificação de "muito barato" e lembrou que "a quantidade não é o melhor" para o setor. "Estamos sempre na mão da chantagem dos operadores, que depois pagam preços irrisórios". sublinhou, apontando que "há hotéis de 4 e 5 estrelas a vender a 100 euros a noite".

Para André Jordan, é necessário inovar e focar a promoção junto de clientes que valorizem o país. Vamos "fazer as coisas com pouco dinheiro, mas isso não quer dizer que se venda por pouco", apelou.

Sob o signo da sustentabilidade

Nesta 15ª edição do QSP Summit são esperados mais de três mil participantes, 140 expositores e perto de 60 oradores, revelou Rui Ribeiro, CEO da consultora de marketing QSP, na sessão de hoje de lançamento da conferência.

O responsável sublinhou que a QSP Summit mantém o foco numa "programação cuidada e de nível internacional" e que é seguramente "a maior conferência de gestão e marketing da Europa".

Subordinada ao tema "Building Sustainable Growth", o evento pretende ser um espaço privilegiado para o debate de matérias do foro económico, tecnológico, sustentabilidade, e, desta vez, também cultural.

A cerimónia de abertura terá lugar no Teatro Municipal do Porto - Rivoli e irá arrancar com um concerto do pianista Pedro Burmester. Nesse primeiro dia da conferência, o orador convidado é o banqueiro António Horta-Osório.

Ao longo dos três dias do evento vão passar pela QSP Summit o jornalista e economista Fareed Zakaria, a especialista em transformação digital Sally Eaves, o analista e futurista Tom Raftery, a estudiosa de blockchain e metaverso Jane Thomason, entre muitos outros.

Como sublinhou Rui Ribeiro, a QSP Summit é um espaço "de pensamento, reflexão", mas também de "diversão". Por isso e para fechar os trabalhos, está programada uma sunset party.