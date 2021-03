André Ventura: "Vai haver já sinal de desconfinamento na próxima segunda-feira, mas leve"

O deputado do Chega, André Venturaconómica e Social do Governo © MÁRIO CRUZ/LUSA

Nuno Fernandes/Diário de Notícias com Dinheiro Vivo 10 Março, 2021 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

André Ventura, líder do Chega, desvendou um pouco sobre as medidas de desconfinamento que deverão ser anunciadas amanhã após a reunião do Concelho de Ministros. Ventura falou aos jornalistas a seguir a uma audição com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a eventual renovação do estado de emergência.

"Vai haver já um sinal de desconfinamento na próxima segunda-feira, mas leve. É o que o Governo admite fazer, uma espécie de primeiro desconfinamento muito limitado. Parece-me ser o que está em cima da mesa", referiu o líder do Chega, mostrando a sua concordância "com um nível de desconfinamento por regiões", mas pedindo "mais clareza" nos indicadores apresentados, para evitar "a confusão" da última vez.

Segundo André Ventura, o ensino pré-escolar deve voltar, livrarias devem abrir e a venda ao postigo regressará.

O líder do Chega acrescentou ainda que a partir da próxima semana "haverá uma hora de recolher obrigatório, um regime semelhante ao que vigorou antes do confinamento, e muito provavelmente limites de circulação entre concelhos". E desvendou ainda que, apesar de defender o contrário, os restaurantes ainda não vão ter ordem para abrir já.