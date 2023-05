Antigo assessor da Câmara de Lisboa é o novo vice-presidente do IEFP

Ex-assessor da Câmara de Lisboa é o novo vice-presidente do IEFP.

O governo já escolheu os novos vice-presidente e vogal do conselho diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no seguimento da conclusão do processo concursal da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), segundo uma nota do Ministério do Trabalho. Bernardo Santos Sousa, que, em 2016, foi assessor da Câmara de Lisboa, na altura liderada por Fernando Medina, será o novo vice-presidente. O cargo estava a ser exercido desde janeiro em regime de substituição por Júlia Tomaz, que acabou por não ser confirmada no lugar.

Para o cargo de vogal da direção do IEFP foi selecionada Ana Elisa Santos que já exercia estas funções desde setembro do ano passado, em regime de substituição.

"Na sequência do processo concursal, concluído pela CReSAP, para os cargos de Vice-Presidente e Vogal do IEFP, o governo submeteu ontem aos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social os nomes de Bernardo Santos e Sousa e de Ana Elisa Santos, para respetivamente assumirem os cargos de Vice-Presidente e de Vogal do Conselho Diretivo", segundo o comunicado do Ministério do Trabalho enviado esta sexta-feira aos órgãos de comunicação social.

Licenciado em Economia, Bernardo Santos e Sousa era, até ao momento, diretor executivo da Estrutura de Missão Portugal Digital, segundo a nota curricular enviada pela tutela de Ana Mendes Godinho. Antes, foi coordenador do Pilar da Capacitação e Inclusão Digital das Pessoas na Estrutura de Missão Portugal Digital e coordenador na Estrutura de Missão para a Igualdade de Género. Em 2016, exerceu funções como assessor do vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, na altura presidida por Fernando Medina, agora ministro das Finanças, tendo sido vogal do IEFP em 2015.

Com uma licenciatura em Gestão de Empresas, Ana Elisa Santos já era vogal do conselho diretivo do IEFP, desde 2 de setembro de 2022, em regime de substituição. Antes, foi diretora do Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça (CPJ) e diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP. Foi ainda técnica Superior na Câmara Municipal de Lisboa, no GABIP-Mouraria, (Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária da Mouraria), em regime de mobilidade de carreira, entre 2013 e 2014, durante o mandato de António Costa, agora primeiro-ministro.

Ana Elisa Santos tem já uma vasta experiência no IEFP. De acordo com a nota curricular do Ministério do Trabalho, a vogal da direção do Instituto do Emprego e Formação Profissional "iniciou a sua atividade profissional no IEFP, a 4 de janeiro de 2001, tendo desempenhado as seguintes funções: Técnica Superior, na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, da Delegação Centro".

Desde que tomou que posse, em março de 2022, o governo usou o regime de substituição por quatro vezes para ocupar cargos do conselho diretivo do IEFP, enquanto o processos concursais decorriam na CReSAP.

A mais recente nomeação, ao abrigo deste regime, tinha ocorrido em janeiro deste ano, com a escolha de Júlia Tomaz, antiga chefe do departamento de valorização e capacitação empresarial na Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), para o lugar de vice-presidente que estava vago desde abril do ano passado. Contudo, o concurso da CReSAP acabou agora por selecionar Bernardo Santos e Sousa para o cargo de vice-presidente.

Do mesmo modo, o posto de vogal esteve ocupado em substituição desde setembro de 2022 por Ana Elisa Santos que acabou por ver confirmada a sua posição no mesmo lugar, na sequência do concurso de recrutamento da CReSAP.

Outros dois lugares do conselho diretivo do IEFP também estiveram ocupados em regime de substituição no ano passado. Em maio de 2022, o executivo nomeou Adelaide Franco, licenciada em Psicologia e consultora, e Paulo Langrouva, ex-presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo e técnico do IEFP, para ocupar os cargos de presidente e de vogal, respetivamente.

A decisão foi tomada enquanto decorria o concurso e foi justificada com a necessidade de "não comprometer o normal funcionamento" do IEFP.

Adelaide Franco acabou por deixar a presidência do Instituto em agosto, depois das dúvidas legais levantadas por ter acumulado subsídio de desemprego com atividades "pontuais" para a sua empresa. O lugar esteve vago até que terminou o concurso da CReSAP, tendo o governo designado Domingos Lopes como novo presidente.

Já Paulo Langrouva viu a sua nomeação para vogal do IEFP confirmada.