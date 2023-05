Antiguidade e alívio nas notas aceleram progressões no Estado

© Gustavo Bom/Global Imagens

Avesso à eliminação das quotas de avaliação para a progressão dos funcionários públicos, o governo está a estudar alternativas que acelerem os avanços na carreira. Uma hipótese passa por reduzir o número de pontos necessário, que atualmente são 10 e que normalmente correspondem a 10 anos, para que os trabalhadores possam saltar uma posição remuneratória, o que se traduz numa valorização salarial. Mas também está em cima da mesa a contagem da antiguidade, revelou ontem ao Dinheiro Vivo o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, à saída da última reunião técnica com o Ministério da Presidência, com vista à revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

"O governo insiste em manter as quotas, mas há aqui a possibilidade de haver progressões mais rápidas com menos pontos", afirmou o dirigente sindical. "Se não forem necessários os tais 10 pontos, se forem menos, então mais trabalhadores vão conseguir avançar na carreira", contornando assim a limitação imposta pelas quotas de avaliação, acrescentou. Por outro lado, "também há a possibilidade de contar o tempo de serviço" para dar um empurrão às progressões, acrescentou Abraão, constatando que, já este ano, o governo deu um bónus aos assistentes operacionais com mais de 30 anos de carreira, o que lhes permitiu saltar uma posição. Ou seja, a solução poderia ser idêntica.

O agravamento da penalização, que já hoje existe, dos dirigentes públicos que não determinem objetivos aos trabalhadores do seu serviço ou que os definam demasiado tarde, impedindo a correta avaliação de desempenho é outra das medidas que está na equação da tutela, no âmbito da revisão do SIADAP, tal como o Público já noticiou. O líder da Fesap confirmou ao DV que o executivo pretende reforçar as sanções aplicáveis a esses dirigentes, "nomeadamente, retirando-lhes a comissão de serviço". Isto é, estes trabalhadores arriscam perder o cargo de dirigente caso não cumpram as regras de avaliação dos trabalhadores que estão sob a sua supervisão.

Estas alterações ao SIADAP que agora estão a ser avaliadas pela tutela somam-se ao já anunciado alargamento das quotas de avaliação. Na semana passada, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou, durante uma audição no Parlamento, que o governo admite uma "maior abrangência" dos níveis de pontuação.

Neste momento, 75% dos mais de 745 mil trabalhadores do Estado podem ser avaliados como "adequados", recebendo um ponto num ciclo avaliativo anual; 25% dos funcionários estão habilitados à nota de "relevantes", obtendo dois pontos no ano; e, destes, apenas 5% podem ser considerados "excelentes", ganhando três pontos em 12 meses. "Este sistema de quotas é do mais injusto que existe, porque não é possível reconhecer o mérito. É quase proibido ser excelente", afirmou o secretário-geral da Fesap. Neste sentido, e respondendo às reivindicações das estruturas sindicais, o executivo pondera não só alargar aqueles níveis, permitindo que mais trabalhadores obtenham aqueles três tipos de notação, como também circunscrever as percentagens das quotas à categoria profissional ou carreira específica em vez de as fazer refletir sobre o universo total de trabalhadores do Estado.

Antes da entrada da troika em Portugal, "os serviços que fossem avaliados como excelentes tinham direito a uma majoração de 10% na quota dos "relevantes" e "excelentes"", recordou José Abraão. Contudo, "não é ainda claro se o governo pretende repor" essa benesse, declarou.

O processo de alargamento de quotas estava para avançar este ano, segundo as negociações iniciadas com os sindicatos em 2021. Mas a dissolução do Parlamento em dezembro de 2021, na sequência do chumbo da proposta do Orçamento de Estado para 2022 com a ajuda do PCP e BE, quando, na altura, o PS não tinha maioria absoluta e precisava da ajuda da geringonça, acabou por atrasar a revisão do SIADAP que agora é retomada.

As reuniões técnicas entre os sindicatos e o Ministério da Presidência terminaram ontem. Agora, o governo tem até julho para elaborar um projeto de diploma do novo SIADAP que será apresentado e discutido com as estruturas sindicais antes de ser aprovado em Conselho de Ministros. O objetivo é que o sistema de avaliação revisto entre em vigor em 2025 para começar a produzir efeitos em 2026.

Se há medidas que ainda estão a ser analisadas pelo executivo, há outras que já foram asseguradas pelo governo como a anualização do ciclo avaliativo que, neste momento, se realiza de dois em dois anos, e a criação de uma nova nota entre o "adequado" e o "relevante". A estas mudanças junta-se uma outra que já está em vigor e que permite que os trabalhadores guardem os pontos da avaliação de desempenho que sobraram da progressão. Por exemplo, um funcionário com 12 pontos, usaria 10 para progredir e perderia os outros dois, mas agora esses pontos ficam guardados, o que permite que a progressão seguinte seja mais rápida.