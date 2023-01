António Costa: "O Governo pôs-se a jeito, cometeu erros"

© ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

DN 30 Janeiro, 2023 • 21:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa reconheceu esta segunda-feira, em entrevista à RTP 1, que o Governo cometeu erros neste primeiro ano de mandato.

"O Governo pôs-se a jeito, cometeu erros, mas o mais acontecimento foi a Guerra na Ucrânia e a consequente inflação que tem abalado o nosso país", afirmou o primeiro-ministro, que considerou que a maioria absoluta do PS tem sido "dialogante".

"Este ano mostrou bem como uma maioria pode ser dialogante. Conseguimos vários acordos muito importantes. Celebrámos um acordo com a concertação social, na função pública, com a Associação Nacional de Municípios e temos dialogado na Assembleia da República. A maioria das nossas propostas tem recebido votos a favor de pelo menos um partido e os OE passaram com a abstenção de pelo menos dois partidos", considerou o líder do Governo, que desvalorizou os casos no seio do governo.

"Distingamos problemas dentro do Governo de problemas na vida dos portugueses. Houve pessoas que saíram por doença e outras por problemas de ética ou judiciais. O problema que me preocupa é o da inflação. A maioria absoluta aumentou o escrutínio. Como governante aprendi muito neste último ano. Não creio que o Governo tenha falta de humildade", frisou, salientando que "nenhum português pode estar satisfeito num ano com 7,8% de inflação", algo que "tem enorme impacto na vida das pessoas e das empresas".

Sobre a TAP, Costa recordou que há "um programa de reestruturação em curso" e que Pedro Nuno Santos tirou ilações políticas na sequência de indemnização recebida por Alexandra Reis e por isso apresentou a demissão.

Acerca de Fernando Medina e o conjunto de processos em que a Câmara de Lisboa está envolvida, disse desconhecer se o ministro das Finanças "está a ser investigado" mas sublinhou que "em Portugal ninguém está acima da lei". "Se houver alguma ilegalidade, as pessoas serão acusadas", assegurou, recordando que o estatuto de arguido não é a mesma coisa que "pré-condenado" e que Medina nem sequer está acusado.



em atualização